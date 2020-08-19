«Уфа» - «Спартак»: 19 августа 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 3 тура РПЛ

В очных встречах преимущество на стороне хозяев - «Уфа» одержала на одну победу больше. Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

19 августа на стадионе «Нефтяник» в рамках 3-го тура ТИНЬКОФФ-РПЛ состоится матч между ФК «Уфа» и столичным «Спартаком». Хозяева хорошо играют против красно-белых на своем поле – из всех очных встреч в Уфе «Спартак» смог победить лишь однажды.

В прошлом туре «Уфа» добилась волевой победы в гостях над «Арсеналом». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Вадима Евсеева. Накануне наставник уфимцев анонсировал максимально возможное количество зрителей на трибунах «Нефтяника». Виной всему ажиотаж вокруг матча со «Спартаком».

Красно-белые приедут в Уфе без своего рулевого. По официальной версии Доминико Тедеско заболел ангиной. В прошлом туре «Спартак» на домашней арене одолел «Ахмат» со счетом 2:0.

В матче 3-го тура ТИНЬКОФФ-РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» вряд ли стоит ожидать большое количество голов. Букмекеры почти единодушно называют фаворитом московский клуб – коэффициент на победу «Спартака» 2.03.

Коэффициент на победу «Уфы» в матче с красно-белыми – 4.55. В свою очередь, на ничейный результат коэффициент составляет 3.42.

Всего в рамках РПЛ «Уфа» и «Спартак» сыграли 12 встреч. Башкирские футболисты в этом противостоянии пока сильнее – на счету «горожан» пять побед, против четырех у красно-белых. Разница забитых и пропущенных мячей 14:13 в пользу уфимцев. Еще три раза команды сыграли вничью.

Матч 3-го тура ТИНЬКОФФ-РПЛ «Уфа» - «Спартак» рассудит бригада арбитров под руководством Станислава Васильева. Ассистенты судьи - Адлан Хатуев и Александр Богданов, резервный судья – Сергей Чебан. Арбитр – Сергей Карасев. Начало матча в 18:00 по местному времени.

Прямая трансляция матча 3-го тура ТИНЬКОФФ-РПЛ «Уфа» - «Спартак» на телеканале «Матч Премьер», «КП-Уфа» также будет следить за ходом матча.