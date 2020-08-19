Коронавирус в Башкирии на 19 августа 2020 года: кинотеатры решено открыть

Уфимцы уже соскучились по кино Фото: Евгения ГУСЕВА

«КП – Уфа» следит за развитием событий по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, по состоянию на утро 19 августа 2020 года, в республике зафиксировано 7367 случаев заражения коронавирусной инфекцией (за сутки +30). В стационарах остаются 111 человек, в тяжелом состоянии девять человек, на ИВЛ – три.

На амбулаторном лечении находятся 665 пациентов.

За сутки по выздоровлению выписан 51 человек, всего за все время вылечились 6564 человек. Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано, всего умерших – 27.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАРАЖЕННЫХ

Минздрав Башкирии рассказал, где больше всего зараженных ковидом.

Наибольшее число случаев COVID-19 было подтверждено в Уфе (2882), Нефтекамске (521), Белебеевском районе (322), Стерлитамаке (309), Туймазинском районе (305), Салавате (268), Уфимском районе (211), Октябрьском (172) и Кумертау (160).

Минимальное число инфицированных наблюдается в Дуванском (10), Белокатайском (9), Кигинском (6), Зилаирском (3) районах, а также в Межгоре (3). Самый «чистый» по COVID-19 район – Бурзянский, там с начала пандемии зафиксировано всего два носителя коронавируса.

ОТКРОЮТСЯ КИНОТЕАТРЫ

Оперштаб все же решил возобновить работу кинотеатров после долгого перерыва. Кинотеатры в Башкирии возобновят работу 1 сентября, сообщает Минкульт РБ.

В фойе и залах будут введены новые меры в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями. Посетители и персонал должны носить маски. Администрация кинотеатров обеспечит социальную дистанцию – в том числе возле касс, кинобаров, при рассадке в залах, а также на выходах и входах.

«Интервалы межу киносеансами должны быть не менее получаса, чтобы успеть проветрить и продезинфицировать залы», – добавили в министерстве культуры.

Жителям также рекомендуется покупать билеты онлайн.