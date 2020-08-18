В Башкирии пьяный водитель вылетел на встречку и угробил четырехлетнюю девочку

Малышка росла в благополучной и дружной семье

Сегодня, 18 августа, в селе Антоновка Гафурийского района Башкирии простились с четырехлетней девочкой, которая погибла 16 августа в аварии, произошедшей в Аургазинском район в восьмом часу вечера.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», ДТП произошло на 72 км автодороги Уфа-Оренбург. Здесь в условиях дождя лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115, за рулем которого находился 59-летний местный житель, «Mercedes-Benz» под управлением 31-летнего жителя Баймака. После жесткого удара ВАЗ совершил столкновение со встречным автомобилем «Datsun», им управлял 41-летний житель Гафурийского района, который ехал с семьей в Уфу.

Известно, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,925 мг/л

В ДТП пострадали сам водитель, спровоцировавший аварию, водитель и пассажиры «Datsun», среди которых четырехлетняя девочка. Все они были госпитализированы в Толбазинскую центральную районную больницу. К сожалению, травмы оказались сильнее, и малышка скончалась в реанимационном отделении больницы в одиннадцатом часу ночи.

Известно, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,925 мг/л. Он отделался переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом века.

Ребенок не находился в детском кресле – малышка ехала на руках у мамы.

Как рассказала «КП – Уфа» мать девочки Надежда Т., предполагаемый виновник аварии даже не принес свои извинения. Он просто закрылся от родных девочки.

- Не извинился и не появлялся. В тот день мы ехали в Уфу, а он летел пьяный на встречу. Из-за впереди едущей машины мы не увидели его. Он просто ехал по встречной, был очень сильно пьян, - говорит Надежда.

Сотни людей выражают соболезнования семье в связи со смертью дочери. Малышка выросла в благополучной семье, часто ездила отдыхать с родителями, была любимицей родственников. Также у нее остались братья и сестры.

В ГИБДД республики по данному факту начато разбирательство.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.