На первого вице-премьера Андрея Назарова пришлась треть годового дохода всех ключевых чиновников Башкирии

Первые лица правительства и администрации главы Башкирии заработали в прошлом году 107 млн рублей. Фото: соцсети

Накануне вице-премьеры правительства Башкирии и первые лица администрации главы республики отчитались о своих доходах за 2019 год. «Комсомолка» подсчитала, сколько же заработали члены управленческой команды Радия Хабирова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ

Как ни удивительно, но самый высокий доход за прошлый год задекларировала пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова. В 2019 году ее доход составил более 10,5 млн рублей. Согласно отчету, ей принадлежат три земельных участка, два из которых, площадью больше 20 соток каждый, в долевой собственности. Диана Ихсанова также является совладельцем двух домов – 54,8 и 48,6 квадратных метра и квартирой на 65,9 квадратов. У ее супруга в собственности имеются доли в двух квартирах площадью 48,9 и 46,6 квадратных метра. В пользовании у семьи есть земельный участок на 12 соток и квартира в 31 квадрат. По данным декларации чета Ихсановых владеет автомобилем «Lada Vesta» 2016 года выпуска.

Руководитель администрации главы Башкирии заработал за год 4,77 млн рублей

Сам руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заработал в прошлом году 4,77 млн рублей. Ему принадлежит некое «нежилое помещение» площадью в 133,6 квадратных метра, а также два машиноместа. В пользовании у Сидякина находится дом площадью 469 квадратов, а у одного из его несовершеннолетних детей в собственности квартира на 95,6 квадратов.

Первый заместитель руководителя администрации Ринат Баширов отчитался о доходе за 2019 год в размере 4,1 млн рублей. Ему принадлежит квартира площадью 52,5 квадратов, а в пользовании у семьи Башировых есть квартира в 165 квадратных метров. У супруги чиновника есть небольшой земельный участок, ей же принадлежит автомобиль «Range Rover Sport» 2015 года выпуска и старенькая «Toyota Corolla» 2012 года выпуска. По данным декларации жена Рината Баширова заработала в прошлом году чуть больше 303 тысяч рублей.

Еще один заместитель Сидякина, Искандер Ахметвалеев, заработал за 2019 год 9,96 млн рублей. Таким образом, он занял почетное второе место по доходам в администрации главы Башкирии. В декларации Ахметвалеева указано, что часть заработка – это доходы от продажи имущества. Сейчас ему принадлежит квартира площадью 40,9 квадратов. Совместно с супругой, которая заработала в прошлом году 1,8 млн рублей, он владеет еще одной квартирой в 90,7 квадратов. Семье принадлежит автомобиль «Mitsubishi Outlander» 2016 года выпуска.

Другой замруководителя администрации, Урал Кильсенбаев, заработал в 2019 году 3,9 млн рублей. В декларации он указал, что ему принадлежит дом в 48 квадратов, недостроенный объект в 24 квадрата, три земельных участка: чуть больше 7 соток, еще один чуть больше восьми и 22 сотки. В совместной собственности у Кильсенбаева есть участок площадью более тысячи гектар. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью в 73,4 квадратных метра. В собственности у супруги имеется участок на 14 соток, за прошлый год она заработала 861,9 тысяч рублей.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вице-премьеры правительства Башкирии также отчитались о своих доходах за 2019 год. Согласно официальным данным, больше других членов кабинета министров заработал первый вице-премьер Андрей Назаров. Он задекларировал 35,6 млн рублей, а его супруга – 864 млн рублей. Самому вице-премьеру принадлежат по половине земельного участка площадью около 1 гектара, дома площадью 72 квадрата, квартира площадью 397,9 квадратов и пять машиномест. В собственности Назарова есть и два мотоцикла «Harley-Davidson», а еще три таких же «стальных коня» оформлены на его супругу.

Жена Андрея Назарова владеет долями в 15 земельных участках, площадь которых от 20 до 79 соток, жилой дом площадью в 951,9 квадратов, две квартиры, гараж, по половине в пяти апартаментах в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть в собственности супруги первого вице-премьера еще и 322 машиноместа, 15 нежилых помещений и даже два газопровода. Ей же принадлежат три элитные иномарки: «Maybach 57S», «Bentley Bentayga» и «Mercedes-Benz ML 63 AMG».

Не стоит забывать, что до назначения на пост вице-премьера башкирского правительства Андрей Назаров занимался бизнесом и прослыл успешным предпринимателем.

Первый вице-премьер правительства республики заработал больше всех. Фото: соцсети

Другой выходец из предпринимательской среды, вице-премьер и министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов, заработал в прошлом году 8,54 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок чуть больше 7 соток, три парковочных места, половина жилого дома в 35 квадратов и два автомобиля - «Volkswagen Touareg» и «Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC».

Куратор строительной отрасли, вице-премьер Раиф Абдрахимов, в прошлом году заработал 5,78 млн рублей. В собственности у Абдрахимова три земельных участка общей площадью в 76 соток, два жилых дома, площадью 166 и 97,6 квадратных метров, доля в квартире площадью в 140,7 квадратных метров и еще три квартиры в личной собственности – 101, 82 и 84 квадрата. Есть у него в собственности и три гаража.

У супруги Раифа Абдрахимова совместно с двумя несовершеннолетними детьми имеются доли в квартире площадью в 40 квадратов, а ей самой принадлежат восемь квартир разной площади, самые большие из которых 211 и 163,8 квадратных метров. На нее же записано нежилое помещение площадью 86,9 квадратов и машиноместо. За 2019 год жена вице-премьера заработала 6,21 млн рублей.

Руководитель аппарата правительства Башкирии, вице-премьер Илшат Тажитдинов, задекларировал 4,73 млн рублей дохода за 2019 год. Его супруга заработала 2 млн рублей.

В собственности у Илшата Тажитдинова имеется квартира на 69,4 квадратных метра, доли в квартире площадью 133,6 квадратов и в доме на 54,2 квадратных метра. Он является совладельцем земельного участка в 60 соток.

Супруга Тажитдинова владеет земельным участком в 12 соток, жилым домом площадью 418,9 квадратных метров и гаражом.

Вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев заработал в прошлом году 3,66 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок на 16 соток и квартира площадью 107,6 квадратных метров. В декларации он также указал имущество, находящееся в пользовании – это две квартиры площадью 44 и 70,7 квадратных метров, земельный участок на 50 соток и жилой дом на 531 квадрат. Все эти объекты недвижимости принадлежать несовершеннолетним детям вице-премьера.

Супруге Бориса Беляева принадлежит квартира площадью 44 квадратных метра и автомобиль «Honda CR-V 2,4 4WD CVT».

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заработал в прошлом году 4,3 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок на 14 соток, две квартиры по 38,1 и 48,9 квадратных метров, доля в квартире 41,5 квадратных метра и жилой дом в 305,3 квадрата. На Фазрахманова записаны два автомобиля - «Skoda Superb» и «Hyundai Santa Fe».

Куратор образования, культуры и СМИ в правительстве Башкирии Фанур Ягафаров заработал в прошлом году 3,8 млн рублей. Вице-премьер владеет половиной земельного участка на 15 соток и жилого дома на 210,5 квадратов. Второй половиной владеет его супруга. Есть у него доля в нежилом помещении и в квартире площадью 44,3 квадратных метра, а также автомобили «Нива» с прицепом и «Skoda Octavia».

Вице-премьеры отчитались о своем имуществе и заработказ за 2019 год

Супруга Фанура Ягафарова заработала в прошлом году 961 тысячу рублей.

Меньше других вице-премьеров башкирского правительства в прошлом году заработал Ирек Сагитов – 2,9 млн рублей. Он владеет земельным участком 18 соток, жилым домом на 257 квадратов и автомобилем «Toyota Land Cruiser 150». Его супруга заработала за 2019 год 13 тысяч рублей. Ей принадлежит земельный участок на 9 соток, а также доли еще в двух участках, двух жилых домах и в квартире площадью 59,5 квадратных метров.

Вице-премьер и министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова задекларировала доход за прошлый год в размере 4,63 млн рублей. Она владеет нежилым помещением площадью 58,7 квадратов и автомобилем «Honda CR-V». Ее супруг заработал в прошлом году 297 тысяч рублей. Ему принадлежат участок на 6,9 соток и жилой дом площадью 275,7 квадратных метров.

Всего за прошлый год ключевые чиновники команды Радия Хабирова заработали чуть больше 107 млн рублей. При этом треть этого дохода пришлась на первого вице-премьера Андрея Назарова. Он задекларировал 35,6 млн рублей.