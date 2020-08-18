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Политика

На первого вице-премьера Андрея Назарова пришлась треть годового дохода всех ключевых чиновников Башкирии

Вице-премьеры правительства и сотрудники администрации главы республики отчитались о своих заработках за прошлый год
Павел КрайновПавелКрайнов
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Первые лица правительства и администрации главы Башкирии заработали в прошлом году 107 млн рублей. Фото: соцсети

Первые лица правительства и администрации главы Башкирии заработали в прошлом году 107 млн рублей. Фото: соцсети

Накануне вице-премьеры правительства Башкирии и первые лица администрации главы республики отчитались о своих доходах за 2019 год. «Комсомолка» подсчитала, сколько же заработали члены управленческой команды Радия Хабирова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ

Как ни удивительно, но самый высокий доход за прошлый год задекларировала пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова. В 2019 году ее доход составил более 10,5 млн рублей. Согласно отчету, ей принадлежат три земельных участка, два из которых, площадью больше 20 соток каждый, в долевой собственности. Диана Ихсанова также является совладельцем двух домов – 54,8 и 48,6 квадратных метра и квартирой на 65,9 квадратов. У ее супруга в собственности имеются доли в двух квартирах площадью 48,9 и 46,6 квадратных метра. В пользовании у семьи есть земельный участок на 12 соток и квартира в 31 квадрат. По данным декларации чета Ихсановых владеет автомобилем «Lada Vesta» 2016 года выпуска.

Руководитель администрации главы Башкирии заработал за год 4,77 млн рублей

Руководитель администрации главы Башкирии заработал за год 4,77 млн рублей

Сам руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заработал в прошлом году 4,77 млн рублей. Ему принадлежит некое «нежилое помещение» площадью в 133,6 квадратных метра, а также два машиноместа. В пользовании у Сидякина находится дом площадью 469 квадратов, а у одного из его несовершеннолетних детей в собственности квартира на 95,6 квадратов.

Первый заместитель руководителя администрации Ринат Баширов отчитался о доходе за 2019 год в размере 4,1 млн рублей. Ему принадлежит квартира площадью 52,5 квадратов, а в пользовании у семьи Башировых есть квартира в 165 квадратных метров. У супруги чиновника есть небольшой земельный участок, ей же принадлежит автомобиль «Range Rover Sport» 2015 года выпуска и старенькая «Toyota Corolla» 2012 года выпуска. По данным декларации жена Рината Баширова заработала в прошлом году чуть больше 303 тысяч рублей.

Еще один заместитель Сидякина, Искандер Ахметвалеев, заработал за 2019 год 9,96 млн рублей. Таким образом, он занял почетное второе место по доходам в администрации главы Башкирии. В декларации Ахметвалеева указано, что часть заработка – это доходы от продажи имущества. Сейчас ему принадлежит квартира площадью 40,9 квадратов. Совместно с супругой, которая заработала в прошлом году 1,8 млн рублей, он владеет еще одной квартирой в 90,7 квадратов. Семье принадлежит автомобиль «Mitsubishi Outlander» 2016 года выпуска.

Другой замруководителя администрации, Урал Кильсенбаев, заработал в 2019 году 3,9 млн рублей. В декларации он указал, что ему принадлежит дом в 48 квадратов, недостроенный объект в 24 квадрата, три земельных участка: чуть больше 7 соток, еще один чуть больше восьми и 22 сотки. В совместной собственности у Кильсенбаева есть участок площадью более тысячи гектар. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью в 73,4 квадратных метра. В собственности у супруги имеется участок на 14 соток, за прошлый год она заработала 861,9 тысяч рублей.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вице-премьеры правительства Башкирии также отчитались о своих доходах за 2019 год. Согласно официальным данным, больше других членов кабинета министров заработал первый вице-премьер Андрей Назаров. Он задекларировал 35,6 млн рублей, а его супруга – 864 млн рублей. Самому вице-премьеру принадлежат по половине земельного участка площадью около 1 гектара, дома площадью 72 квадрата, квартира площадью 397,9 квадратов и пять машиномест. В собственности Назарова есть и два мотоцикла «Harley-Davidson», а еще три таких же «стальных коня» оформлены на его супругу.

Жена Андрея Назарова владеет долями в 15 земельных участках, площадь которых от 20 до 79 соток, жилой дом площадью в 951,9 квадратов, две квартиры, гараж, по половине в пяти апартаментах в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть в собственности супруги первого вице-премьера еще и 322 машиноместа, 15 нежилых помещений и даже два газопровода. Ей же принадлежат три элитные иномарки: «Maybach 57S», «Bentley Bentayga» и «Mercedes-Benz ML 63 AMG».

Не стоит забывать, что до назначения на пост вице-премьера башкирского правительства Андрей Назаров занимался бизнесом и прослыл успешным предпринимателем.

Первый вице-премьер правительства республики заработал больше всех. Фото: соцсети

Первый вице-премьер правительства республики заработал больше всех. Фото: соцсети

Другой выходец из предпринимательской среды, вице-премьер и министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов, заработал в прошлом году 8,54 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок чуть больше 7 соток, три парковочных места, половина жилого дома в 35 квадратов и два автомобиля - «Volkswagen Touareg» и «Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC».

Куратор строительной отрасли, вице-премьер Раиф Абдрахимов, в прошлом году заработал 5,78 млн рублей. В собственности у Абдрахимова три земельных участка общей площадью в 76 соток, два жилых дома, площадью 166 и 97,6 квадратных метров, доля в квартире площадью в 140,7 квадратных метров и еще три квартиры в личной собственности – 101, 82 и 84 квадрата. Есть у него в собственности и три гаража.

У супруги Раифа Абдрахимова совместно с двумя несовершеннолетними детьми имеются доли в квартире площадью в 40 квадратов, а ей самой принадлежат восемь квартир разной площади, самые большие из которых 211 и 163,8 квадратных метров. На нее же записано нежилое помещение площадью 86,9 квадратов и машиноместо. За 2019 год жена вице-премьера заработала 6,21 млн рублей.

Руководитель аппарата правительства Башкирии, вице-премьер Илшат Тажитдинов, задекларировал 4,73 млн рублей дохода за 2019 год. Его супруга заработала 2 млн рублей.

В собственности у Илшата Тажитдинова имеется квартира на 69,4 квадратных метра, доли в квартире площадью 133,6 квадратов и в доме на 54,2 квадратных метра. Он является совладельцем земельного участка в 60 соток.

Супруга Тажитдинова владеет земельным участком в 12 соток, жилым домом площадью 418,9 квадратных метров и гаражом.

Вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев заработал в прошлом году 3,66 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок на 16 соток и квартира площадью 107,6 квадратных метров. В декларации он также указал имущество, находящееся в пользовании – это две квартиры площадью 44 и 70,7 квадратных метров, земельный участок на 50 соток и жилой дом на 531 квадрат. Все эти объекты недвижимости принадлежать несовершеннолетним детям вице-премьера.

Супруге Бориса Беляева принадлежит квартира площадью 44 квадратных метра и автомобиль «Honda CR-V 2,4 4WD CVT».

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заработал в прошлом году 4,3 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок на 14 соток, две квартиры по 38,1 и 48,9 квадратных метров, доля в квартире 41,5 квадратных метра и жилой дом в 305,3 квадрата. На Фазрахманова записаны два автомобиля - «Skoda Superb» и «Hyundai Santa Fe».

Куратор образования, культуры и СМИ в правительстве Башкирии Фанур Ягафаров заработал в прошлом году 3,8 млн рублей. Вице-премьер владеет половиной земельного участка на 15 соток и жилого дома на 210,5 квадратов. Второй половиной владеет его супруга. Есть у него доля в нежилом помещении и в квартире площадью 44,3 квадратных метра, а также автомобили «Нива» с прицепом и «Skoda Octavia».

Вице-премьеры отчитались о своем имуществе и заработказ за 2019 год

Вице-премьеры отчитались о своем имуществе и заработказ за 2019 год

Супруга Фанура Ягафарова заработала в прошлом году 961 тысячу рублей.

Меньше других вице-премьеров башкирского правительства в прошлом году заработал Ирек Сагитов – 2,9 млн рублей. Он владеет земельным участком 18 соток, жилым домом на 257 квадратов и автомобилем «Toyota Land Cruiser 150». Его супруга заработала за 2019 год 13 тысяч рублей. Ей принадлежит земельный участок на 9 соток, а также доли еще в двух участках, двух жилых домах и в квартире площадью 59,5 квадратных метров.

Вице-премьер и министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова задекларировала доход за прошлый год в размере 4,63 млн рублей. Она владеет нежилым помещением площадью 58,7 квадратов и автомобилем «Honda CR-V». Ее супруг заработал в прошлом году 297 тысяч рублей. Ему принадлежат участок на 6,9 соток и жилой дом площадью 275,7 квадратных метров.

Всего за прошлый год ключевые чиновники команды Радия Хабирова заработали чуть больше 107 млн рублей. При этом треть этого дохода пришлась на первого вице-премьера Андрея Назарова. Он задекларировал 35,6 млн рублей.

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