Коронавирус в Башкирии на 18 августа 2020 года: власти приняли окончательное решение по учебному году

Уроки в школах сократятся на пять минут, а ученики будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией по коронавирусу в Башкирии. За две недели до начала учебного года власти региона, наконец, определились – дети пойдут в школы. Также Хабиров отметил, что на днях пройдет заседание оперштаба, на котором могут снять часть ограничительных мер.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Число заболевших коронавирусом выросло до 7337 человек. За сутки это число увеличилось на 35, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

В стационарах республики находятся 115 человек, из них 10 в тяжелом состоянии, три – на ИВЛ. У 682 пациентов болезнь протекает в легкой форме, они лечатся дома. Всего по выздоровлению выписано 6513 человек (+11 за сутки). Кононова отметила, что на следующей неделе ожидается массовая выписка выздоровевших из больниц.

Количество умерших достигло отметки 27 – последним оказался 63-летний уфимец, который страдал ишемической болезнью сердца. Сопутствующее заболевание ослабило организм, поэтому пациент скончался, несмотря на усилия врачей.

БУДЕТ ЛИ СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Радий Хабиров поручил министерству здравоохранения наращивать и удерживать запас коечных мест в связи с грядущим эпидемиологическим сезоном.

- Мы подходим к 1 сентября. У нас появились, на мой взгляд, тенденции перехода ко второму этапу [снятия ограничений]. Я проведу завтра заседание оперативного штаба. Подготовьтесь, пожалуйста, все – каждый по своим направлениям: транспорт, МФЦ, больницы, торговые учреждения. До 1 сентября давайте прожмем еще немного ситуацию. Нам надо выйти с укрепившимся запасом. Уменьшение пневмоний нам позволяет надеяться на лучшее, - заявил глава.

ПЛАВАЮЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ И СТРОГИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Радий Хабиров объяснил, как будут работать учебные учреждения, и какие будут правила.

Школьники перестанут ходить из класса в класс – будут учиться только в одном кабинете. Исключения составляют физкультура, физика, химия, информатика и технология. Дети и учителя будут обязаны находиться в школе в масках. Потоки учеников и учителей разведут, для этого будут открыты все входы в учебные заведения, в том числе и запасные. По графику будут проветриваться и дезинфицироваться классы и коридоры, также установят рециркуляторы воздуха в столовых, спортзале и коридорах. Перед началом уроков и в школьных автобусах детям будут измерять температуру. Уроки сократятся на пять минут, также ученики будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Хабиров попросил семьи и учителей беречь себя, не рисковать и при малейшем недомогании оставаться дома.

ПРОВЕРКУ ОСУЩЕСТВЯТ ИНСПЕКТОРЫ

Проверять, соблюдаются ли правила в школах, будут медицинские инспекторы. Они будут дежурить в 496 школах республики. Известно, что инспекторами являются студенты, выпускники и интерны БГМУ.

- Они [БГМУ] дают нам несколько сотен выпускников, которые прибудут в почти 500 школ. С утра до вечера они будут заниматься проверкой, соблюдаются ли меры безопасности: масочный режим для преподавателей, и социальная дистанция – они за этим будут смотреть, - заявил руководитель региона.

Глава также заявил, что такого количества врачей для дежурства в школах не найти, поэтому решили обратиться к студентам и выпускникам. Хабиров попросил глав районов создать им нормальные условия для работы.

- Выпускник или выпускница приезжает к вам в район, и будет отрабатывать две недели. Вот эти две недели они где-то должны жить, они должны понимать, какой у них быт, где они будут кушать, - сказал Хабиров.