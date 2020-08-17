«Малыша больше нет»: беременная уфимка, которую с дочерью сбила иномарка, потеряла ребенка

Еще совсем недавно счастливая семья ожидала прибавления. Фото: соцсети

Стало известно состояние 24-летней уфимки, которую в минувшую пятницу вместе со старшей дочерью сбила иномарка, когда они переходили дорогу. Уже на следующий день в некоторых СМИ появилась информация, что женщина скончалась вместе с нерожденным ребенком (уфимка находилась на 30 неделе беременности – Ред.), а ее дочь лежит в коме в реанимации. Но в региональном Минздраве опровергли эту новость, уточнив, что состояние пострадавшей и шестилетней девочке стабилизировалось, и их жизни больше ничего не угрожает.

Но жесткое столкновение не прошло бесследно для 24-летней Алины И.: несмотря на все старания медиков, ее нерожденного ребенка не удалось спасти.

- Малыша больше нет. Он ушел… Алине сделали утром операцию, кесарево сечение. Пока новостей нет. Восстановление будет долгое, она вся переломана... Врачи говорят неопасно, но поврежден позвоночник, пока ходить может, а потом, кто знает. У внучки состояние улучшается, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» мама пострадавшей уфимки.

Фото: скриншот записи видеорегистратора

«ДАВИЛА НА ГАЗ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ПРОСКОЧИТЬ ПЕРЕД ПЕШЕХОДАМИ»

Напомним, жуткая авария произошла днем в минувшую пятницу на перекрестке на улице Комарова. Алина с дочкой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, как неожиданно вырулившая Toyota rav4 сбила их. Пострадавших подбросило в воздух, после чего отбросило на асфальт. На помощь им бросились очевидцы, а вот водитель сначала осмотрела машину и лишь потом начала куда-то звонить. Позже сотрудникам ГИБДД 20-летняя девушка начнет рассказывать, что ей закрыл обзор автобус, поэтому и не успела среагировать.

- Я последней проезжала на мигающий зеленый свет. Справа от меня был автобус, загораживал обзор. Женщина с девочкой выбежали, выскочили откуда-то. Я из-за автобуса вообще ее не видела, - оправдывается виновница ДТП.

Вот только многочисленные очевидцы аварии в голос уверяют: никакой автобус не мог водителю перекрыть обзор.

- Я из первых выбежал из своего авто и сразу подбежал сначала к ребенку, а потом к женщине. Я слышал слова водителя, мол, я же выехала на зеленый - она просто пыталась оправдаться за свою вину перед свидетелями и даже не думала подойти к пострадавшим. Вела себя уверенно, никакого раскаяния в ее поведении не было. Хотя она специально давила на газ, чтобы успеть проскочить перед пешеходами, - рассказал очевидец ДТП Сергей О.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. В отношении водительницы иномарки, как рассказала мама пострадавшей Алины, возбуждено уголовное дело. Но близкие уфимки боятся, что у девушки влиятельные родственники, поэтому дело попросту могут замять.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.