Коронавирус в Башкирии на 15 августа 2020 года: открытие кинотеатров снова перенесли

За сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество пациентов – 569, всего выписано – 6292.

«КП – Уфа» публикует актуальную информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии на утро 15 августа 2020 года. Так, по данным минздрава, всего с начала эпидемии в Башкирии коронавирус выявили у 7234 человек, за сутки прирост составил 37 человек.

В стационарах лечатся 160 человек, из них в тяжелом состоянии девять, на ИВЛ – три.

У 756 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

За сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество пациентов – 569, всего выписано – 6292.

К сожалению, от ковида скончался еще один человек. Им оказался 57-летний житель Стерлитамака, он имел сопутствующие заболевания – геморрагический бронхит, острая респираторная недостаточность. Всего умерших от вируса – 26.

Власти Башкирии перенесли открытие кинотеатров с 15 августа на 1 сентября. Напомним, что ранее в Минкульте Башкирии сообщили, что открытие кинотеатров в регионе запланировано на субботу, 15 августа. Но, судя по всему, эпидемиологическая ситуация в республике внесла в эту дату свои коррективы.

На этот раз в министерстве рассказали, что жители республики смогут посмотреть кино в лучшем случае 1 сентября. Кинозалы распахнут двери, если в оперативном штабе по нераспространению коронавируса в регионе посчитают, что это не усугубит ситуацию с заболеваемостью.

В Минкульте также напомнили, что сейчас в Башкирии в обычном режиме функционируют музеи и библиотеки.