Внедорожник, спровоцировавший массовую смертельную аварию в Уфе, несколько лет назад сбил человека

Накануне вечером в Уфе произошла массовая авария, унесшая жизни двух человек. На перекрестке рядом с мечетью «Ихлас» внедорожник Toyota Land Cruiser внезапно на огромной скорости вылетел на встречную полосу на запрещающий сигнал светофора, где подмял под себя ВАЗ-2109. От удара «девятку» развернуло, после чего по касательной она зацепила еще четыре автомобиля - Hyundai Elantra, ВАЗ-2115, Renault Kaptur и Audi A6. Сам же внедорожник пролетел еще метров сто, после чего врезался во встречный Hyundai Santa Fe и, наконец, остановился.

«ПЫТАЛСЯ ДРАТЬСЯ, ПРЕДЛАГАЛ ДЕНЬГИ»

Когда к искореженным машинам подбежали очевидцы, они просто ахнули: дымящаяся «девятка» превратилась просто в груду металла, в которой были зажаты четыре человека. На место происшествия прибыли все экстренные службы, с помощью специнструмента спасатели извлекли из смятого салона тело 38-летнего водителя и его пассажира, личность которого сейчас устанавливается. Еще двоих пассажиров с тяжелыми травмами и в бессознательном состоянии отвезли в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, один из них скончался ночью в реанимации.

Как оказалось, виновник ДТП, водитель элитной иномарки, на момент аварии был сильно пьян. В соцсетях появилось видео, как полицейские заковывают 38-летнего Эдуарда Г. в наручники, а тот, еле стоя на ногах и едва ворочая языком, матерится и угрожает окружающим. Более того, мужчина вообще не имел права садиться за руль, поскольку был лишен прав.

- Водитель «Тойоты» был лишен права управления транспортным средством с января 2020 года за вождение в нетрезвом состоянии. В этот раз освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1.200 мг/л. Начато разбирательство, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.

- Бухой водитель при людях предлагал денег гаишникам, чтобы его отпустили, и он домой поехал. Потом пытался драться с ними, съёмочную группу посылал всеми словами. И очевидцам ДТП кричал, что всех найдёт и убьёт, кто там стоит, - с ужасом вспоминает случившееся очевидец Алик М.

ВНЕДОРОЖНИК С ТЕМНЫМ ПРОШЛЫМ

Позже выяснилась еще одна странная и неожиданная подробность. Несколько лет назад элитный внедорожник с такими же государственными номерами уже спровоцировал одну смертельную аварию. Речь идет о случае, когда в декабре 2017 года в поселке Жилино, что под Уфой, Land Cruiser сбил 77-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков. Тогда за рулем находился 62-летний уфимец, и сейчас жители республики гадают – а не родственник ли он 38-летнему Эдуарду Г., который накануне спровоцировал массовую смертельную аварию, или у иномарки появился новый владелец? Источник в Госавтоинспекции только подтвердил, что автомобиль тот же самый, и подчеркнул, что за рулем находились разные люди.

«СКОРО ДОЛЖЕН БЫЛ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ»

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», в «девятке» находились четверо граждан Узбекистана, которые приехали в Уфу на подработку. За рулем находился 39-летний Фарид И., у которого меньше через месяц заканчивался патент на работу, и мужчина должен был возвращаться домой. Еще личности двух скончавшихся пассажиров пока установить не удалось – никаких документов у них при себе не было. Еще один 23-летний пассажир с тяжелыми травмами головы находится в больнице.

- Работяги домой ехали. Наверное, целая бригада и разиблась. Царство им небесное, пусть виновного обязательно накажут, - сокрушаются очевидцы.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным погибших и следит за развитием событий.