Коронавирус в Башкирии на 14 августа 2020 года: в Уфе медсестру оштрафовали за поход в аптеку после контакта с инфицированным

Медсестра не отправилась на обязательную самоизоляцию после контакта с инфицированным пациентом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» продолжает публиковать последнюю информацию по эпидемии коронавируса в Башкирии. Так, по последним оперативным данным регионального Минздрава, в республике зарегистрировано за сутки 35 новых случаев заболевания ковидом, общее число зараженных достигло 7197 человек. Из них 253 находятся на лечении в стационарах: 21 в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, а четверо подключены к аппарату ИВЛ. Еще 1196 жителей республики находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой заболевания.

Также за сутки выздоровели 262 человека, всего за все время выписаны 5723 жителей Башкирии. Новых жертв вируса за последние сутки в регионе не зарегистрировано – это число по-прежнему составляет 25.

Количество же новых случаев внебольничных пневмоний гораздо выше – только за минувшие сутки такой диагноз был поставлен 82 пациентам, но в Минздраве уверяют, что заболеваемость пошла на спад.

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МЕНЬШЕ ВСЕГО ЗАРАЖЕННЫХ В МЕЖГОРЬЕ, ЗИЛАИРЕ И БУРЗЯНЕ

Также в ведомстве озвучили статистику по количеству зараженных коронавирусом в разных городах и районах Башкирии. Ожидаемо, на первом месте оказалась Уфа – здесь ковид диагностирован у 2784 жителей башкирской столицы. На втором месте задержался Нефтекамск с его 518 жителями, а на третьем – Белебеевский район и 316 инфицированных жителей соответственно. В Стерлитамаке число инфицированных СOVID-19 достигло 299 горожан, а замыкает пятерку «лидеров» Салават – там зарегистрировано 266 пациентов с коронавирусом.

Меньше всего зараженных по-прежнему в Зилаирском районе (3 пациента), Межгорье (тоже 3 пациента ) и Бурзяне (2 пациента).

МЕДСЕСТРУ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ПОХОД В АПТЕКУ ПОСЛЕ КОНТАКТА С КОВИДНЫМ ПАЦИЕНТОМ

В Уфе операционной медсестре одной из городских больниц выписали штраф в 7,5 тысяч рублей за поход в аптеку. По решению Кировского районного суда, женщина нарушила санитарные правила и не позаботилась о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, потому что пообщалась с зараженным ковидом пациентом, но не отправилась потом на обязательную самоизоляцию, а решила купить лекарство.

Суд назначил медсестре штраф «ниже низшего предела» из-за признания вины, наличия ребенка, несоразмерности санкции последствиям правонарушения и имущественного положения.