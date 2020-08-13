Она продала квартиру: многодетная мать-одиночка из Башкирии спасает дочку после предательства мужа

Отец ушел из семьи со словами, что инвалид ему не нужен

К волонтерам организации «Радуга добра» обратилась жительница Стерлитамака с просьбой помочь ей с лечением дочери. Девочка не ползает, не ходит, самостоятельно не садится и не держит голову. Все дело в том, что полуторагодовалая Амира тяжело больна – девочка появилась на свет на 24 неделе, закричала не сразу, позже врачи диагностировали у нее кучу недугов. Среди них – врожденная гидроцефалия, порок развития центральной нервной системы, позвоночника.

- Мама только занимается тем, что лечит ее уже с рождения. Она даже продала квартиру, лишь бы ее дочери стало лучше от полученного лечения, - рассказала «КП – Уфа» Регина Биргулиева, волонтер.

Отец ребенка от нее отказался сразу, как она родилась – из-за болезней он предложил сдать младенца в Дом малютки.

- Он сказал, что ему инвалид не нужен и ушел из семьи. В семье помимо Амиры есть еще двое детей. Мама не отчаивается и готова идти до последнего. Сейчас, чтобы не потерять зрение, нужно лететь в Санкт-Петербург, на это нужно 200 тысяч рублей. На днях повезем к неврологу. До этого ей сделали четыре раза шунтирование, за полгода она пережила 11 наркозов, - говорит Регина. – Также Амира не слышит, полностью глухая. Специалисты с ней будут заниматься тактильно.

У матери ни на что не хватает денег, поэтому она была вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным.

Если вы хотите помочь семье, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка по номеру телефона 8-919-616-60-26.