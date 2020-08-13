Коронавирус в Башкирии на 13 августа 2020 года: в школах будут работать медики

В школы республики запустят бригады медицинских инспекторов

«КП – Уфа» публикует актуальную информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Так, по состоянию на 13 августа 2020 года в республике подтверждено 7162 случаев заражения ковидом. За сутки это число увеличилось на 35.

В стационарах региона остаются 279 человек, из них в тяжелом состоянии – 28 пациентов, на ИВЛ находятся восемь человек.

У 1397 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении дома.

За сутки от вируса вылечились 57 человек, всего с начала эпидемии выздоровели 5461 пациент. Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано, всего умерших 25.

В ШКОЛАХ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ МЕДИКИ

В школы республики запустят бригады медицинских инспекторов. Первые две недели они будут проверять, насколько учебные заведения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявил на московском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» сообщил вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.

- Мы у себя решили ввести некое ноу-хау. Через три недели начинается учебный год, и хотя дети болеют практически бессимптомно, но достаточно много взрослых, которые будут соприкасаться с нашими детьми в школах – учителя и другие работники. И, конечно, шанс распространения коронавируса высок, – отметил чиновник.

По его словам, бригады инспекторов будут формироваться из числа студентов-медиков. Среди их задач Назаров назвал контроль социальной дистанции, подготовки помещений к занятиям и дезинфекции.