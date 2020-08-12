Коронавирус в Башкирии на 12 августа: суд оштрафовал врача городской больницы за вспышку ковида на крупном предприятии

За сутки медики провели 6743 исследования на коронавирус и обследовали 6611 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. За последние сутки число зараженных в республике увеличилось на 34 человека и достигло уже 7127. На стационарном лечении находятся 306 пациентов, состояние, 28 из которых оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек. На амбулаторном лечении находятся 1392 человека – у них болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

По данным Минздрава Башкирии за последние сутки с полным выздоровлением выписались 20 человек. Всего с начала пандемии коронавируса ковидом переболели 5404 жителя республики.

Новых случаев смерти от коронавируса в Башкирии за последние сутки не зафиксировано. Всего с начала марта 2020 года в республике скончались 25 человек с подтвержденным COVID-19.

Фото: Яндекс

В Минздраве Башкирии также сообщают, что за последние сутки в республике зарегистрировано 78 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Примечательно, что из больниц выписались 156 человек, переболевших внебольничной пневмонией.

За сутки медики провели 6743 исследования на коронавирус и обследовали 6611 человек.

Накануне в Калининском районном суде Уфы рассмотрели административное дело в отношении заведующей терапевтическим отделением в ГКБ №13. По итогам рассмотрения дела, врача оштрафовали за возникновение очага коронавируса на крупном предприятии.

В суде было установлено, что 14 июля региональный Роспотребнадзор составил на медика протокол. Согласно документу, в лечебном учреждении несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19. Это привело к возникновению очага инфекции среди работников предприятия. Официально зарегистрировано 181 случай коронавируса и 110 пневмоний.

Вину по обвинению завотделением признала полностью. Суд приговорил ее к штрафу на 25 тысяч рублей.