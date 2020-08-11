Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

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Минувшая неделя в Башкирии выдалась относительно спокойной, однако, несколько событий вызвали горячий отклик у жителей республики. Напомним о самых запоминающихся происшествиях, которые обсуждала вся республика.

МАТЬ С РЕБЕНКОМ ПОСТРАДАЛИ В ТРОЙНОМ ДТП

3 августа в Буздякском районе Башкирии произошло тройное ДТП: там столкнулись КамАЗ, «Лифан» и «Киа Оптима». В результате аварии пострадали 44-летняя жительница Курганской области, которая управляла «Лифаном», и ее 8-летний сын. Помощь медиков также понадобилась 56-летней пассажирке из «Киа». Всех их доставили в больницу, где оказали первую помощь. К счастью, медикам удалось спасти жизни. По факту аварии в Госавтоинспекции начато разбирательство.

В ЗАБРОШЕННОМ АНГАРЕ НАШЛИ ИЗРЕЗАННЫЙ ТРУП ЖЕНЩИНЫ

В Октябрьском 5 августа случайные прохожие обнаружили в заброшенном ангаре труп 37-летней женщины. На теле убитой криминалисты насчитают 6 ножевых ранений в шею. Вскоре, благодаря показаниям очевидцев, удалось задержать и подозреваемую в жесткой расправе. Ей оказалась 52=летняя местная жительница, которая не стала отпираться и написала явку с повинной.

Как призналась женщина следователям, в тот вечер она выпивала с приятельницей, а потом вспыхнула ссора. В какой-то момент старшая подруга схватила нож и начала наносить удары, а когда раненая перестала подавать признаки жизни, бросила нож и отправилась веселиться в клуб, где ее вскоре и задержали оперативники. Сейчас женщина находится под стражей, ей предъявлено обвинение в убийстве.

В УФЕ МАТЬ БРОСИЛА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

В Уфе мать родила ребенка и оставила его на лестничной площадке. На счастье, плач малыша вовремя услышал местный житель, который сразу вызвал скорую и полицию. Прибывшие медики отвезли девочку в реанимацию. К счастью, ее жизни ничего не угрожало, и вскоре малышку перевели в отделение патологии новорожденных, пока ее мать разыскивают оперативники.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ ЗАРЕЗАЛ СВОЮ ПОДРУГУ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ОЗЕРЕ

Кровавая драма произошла на берегу озера в Мелеузе, куда приехали отдыхать 54-летний мужчина, его 31-летняя подруга и ее сожитель. Компания распивала алкоголь, но в какой-то момент между мужчиной (кстати, ранее уже судимого за убийство) и его приятельницей вспыхнул конфликт. Пока сожитель женщины отлучился, злодей схватил нож и ударил несчастную в грудь, а потом попытался скрыть следы преступления – начал отмывать кровь с клинка и своей одежды. Когда третий участник попойки вернулся и увидел окровавленное тело, то сразу же вызвал полицию.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, злоумышленника задержали и отправили под стражу.