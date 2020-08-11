«Они просто выживают»: как зарабатывают башкирские звезды в условиях пандемии коронавируса

Гульназ и Вилли делают хорошие деньги на продаже функционального питания

Коронавирус разделил жизнь многих на до и после. Пандемия коснулась даже звезд – артисты остались без дохода из-за отсутствия корпоративов и концертов. Расскажем, чем занимались и занимаются уфимские звезды во время самоизоляции – Элвин Грей отдыхает, Моргенштерн снимает клипы, а кто-то и вовсе подался в сетевой маркетинг.

«СТАНЬ ЧЛЕНОМ НАШЕЙ КОМАНДЫ»

Концерты в стране запретили давать в конце марта – исполнителям пришлось искать другие источники. Гульназ Асаева и Гузель Уразова не растерялись, решили заняться сетевым бизнесом. Ну, обо всем по порядку.

Юная Асаева устроилась на работу в одну из крупных компаний, которая специализируется на продаже биодобавок для похудения. Сами они называют это функциональным питанием. Частенько Гульназ демонстрирует в социальных сетях, как она этим обедает или завтракает. Отметим, что она состояла в компании уже давно, но особо активно начала работать «продавцом» во время самоизоляции. Со своим будущим супругом Вилли Гульназ разъезжает по башкирским городам, где обучает людей и набирает самых активных в свою команду. Недавно она выложила в соцсети необычное видео – ее молодой жених считает деньги, заработанные совместным трудом.

- Сняли свою зарплату наконец-то! Не просто так работаем. Я же свои деньги показываю, а не чужие, - комментирует видео юная певица.

Судя по выражению лица Вильдана, ему не очень нравится показывать уровень доходов на публике.

Уразова же пробует в сетевом себя впервые – артистка зарегистрировалась в корейской компании, которая занимается продажей патчей для разглаживания морщин и другой косметикой.

Уразова же пробует в сетевом себя впервые – артистка зарегистрировалась в корейской компании, которая занимается продажей патчей для разглаживания морщин и другой косметикой.

У Гузель все серьезно – она открыла магазин товаров в одном из лучших торговых центров Казани. Вчера, 10 августа, кстати, состоялось его открытие, на котором посетителей ждали развлекательная программа и угощения.

- Ты активный? Хочешь хорошо жить и считаешь, что достоин большего? Стань членом команды Гузель Уразовой без рисков, без вложений, без обязательных продаж! Зарегистрируйся прямо сейчас! – именно так зазывает звезда своих подписчиков в команду.

Если дела пойдут очень хорошо, не уйдут ли они со сцены вовсе?

ШИКАРНЫЙ ДОМ И СЪЕМКИ КЛИПА НА ХИТ ЭТОГО ЛЕТА

Кому-кому, а Моргенштерну точно не интересен сетевой маркетинг. У парня, которому чуть больше 20, жизнь и так бьет ключом – во время самоизоляции Алишер снял шикарный дом в Подмосковье. Здесь он продумывал, как «делать деньги» дальше и больше.

В новом жилище у рэпера имеется гараж с двумя дорогими машинами, терраса, баня, просторный холл, совмещенный с кухней, шикарная уборная и несколько гардеробных, одну из который занимают, в основном, кроссовки артиста.

Двор не менее шикарен – здесь есть бассейн, мангальная зона и тренажерный зал. Спальня Алишера – с видом на деревья и соседние особняки. Сам он хвастается студией с утолщенными стенами, на ее создание было потрачено более миллиона рублей. О потраченных средствах артист не жалеет. Говорит, что это его лучшее вложение.

Во время самоизоляции рэпер снял клип на хит этого лета – песню «Кадиллак». Клип набрал почти 37 миллионов просмотров.

Во время самоизоляции рэпер снял клип на хит этого лета – песню «Кадиллак». Клип набрал почти 37 миллионов просмотров.

«ТИК-ТОК ЗВЕЗДА»

В самоизоляции расслабился Элвин Грей – башкирский Джастин Бибер рассказал ведущей программы «Прайм тайм» Ульяне Тригубчак, что отдыхал очень долго и лишь две недели назад, наконец-то, начал работать.

- Я вижу, как артисты поживают сейчас (смеется). Они просто выживают, - заявил Грей в интервью.

Сам Радик как раз до карантина всей своей команде уже полгода говорил: друзья, надо отдохнуть, давайте попишем альбом. Но не мог решиться – нельзя же так взять и остановить все запланированное.

- Полгода прошло, и тут хоп – эпидемия, все дела, все закрыли, перекрыли. Я реально отдохнул душой, морально, физически. Я просто месяц вот так тупо лежал, ничего не делал, - делится Радик.

Элвин не заходил даже в студию – просто лежат и отдыхал целый месяц. Юльякшин отметил, что иногда нужно сделать такой перерыв, чтобы потом с новыми силами взяться за написание альбома.

Юльякшин отметил, что иногда нужно сделать такой перерыв, чтобы потом с новыми силами взяться за написание альбома.

Зато Элвин во время пандемии начал снимать видео для новой платформы «Тик Ток», который сейчас набирает популярность у молодежи.

- Затягивает Тик Ток, да. Он сейчас на первом месте, - заявил Радик.

Отметим, что ранее Юльякшина не раз забирала скорая – артист работал без выходных и заболевал из-за переутомления. Такой отдых ему точно пойдет на пользу.