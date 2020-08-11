Коронавирус в Башкирии на 11 августа: 70 уфимцев на КТ узнали, что у них рак легких, хотя думали, что это ковид

Иногда на КТ выяснялось, что у пациента не коронавирус, а рак легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, число зараженных в республике за последние сутки увеличилось на 34 человека и достигло уже 7093. На стационарном лечении находятся 300 пациентов, состояние 236 из которых оценивается как средней степени тяжести, а еще 29 – тяжелые, они переведены в отделение интенсивной терапии. Еще 1384 жителей республики с легкой или бессимптомной формой находятся на амбулаторном лечении. Что касается выздоровевших, то на сегодняшний день с полным выздоровлением выписались 5384 человек.

РЕСПУБЛИКА ВЫШЛА НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАТО

В Минздраве Башкирии заявили, что республика вышла на эпидемиологическое плато. Кроме того, значительно снизилось число заболевших внебольничной пневмонией.

- За последние три недели темп прироста не превышает 35-36 человек в день, установилось (и эксперты с этим соглашаются) своеобразное плато. Также отмечается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией. Темп заболеваемости не превышает ста человек за сутки, в среднем от 60 до 80, - отметил глава ведомства Максим Забелин.

Фото: Яндекс

Радий Хабиров также подчеркнул, что сейчас Башкирия вышла в «определенную фазу» по коронавируса, после которой число заболевших или резко вырастет, или напротив – быстро пойдет на спад.

- Такое ровное количество зараженных, говорит о том, что мы вышли на какую-то фазу, от которой мы либо вниз пойдем [по числу зараженных], либо вверх пойдем – все зависит от нас самих», - отметил глава Башкирии, напомнив, что необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей и использование антисептиков.

ПРОВЕРЯТ ВСЕХ ВЕРНУВШИХСЯ С ЮГА ОТДЫХАЮЩИХ

На юге России сейчас самый разгар курортного сезона, и многие жители Башкирии ринулись на моря и долгожданный отдых. В правительстве республики обеспокоились, что по возвращению отдыхающие могут спровоцировать новую вспышку вируса. Поэтому в оперативном штабе было принято решение об обязательном тестировании не только вернувшихся из неблагополучных по эпидемиологии районов, но и тех, кто ездил в отпуск на южный курорт.

Так, например, были протестированы все пассажиры борта из Анапы, вернувшиеся на днях в Уфу. Две трети анализов уже обработаны, они оказались отрицательными, сейчас медики ожидают последнюю партию результатов анализов.

ДУМАЛИ, ЧТО КОРОНАВИРУС, ОКАЗАЛСЯ – РАК

Удивительно, но именно эпидемия коронавируса помогла выявить у некоторых жителей республики смертельно опасное заболевание. Дело в том, что многие, чувствуя дискомфорт в грудной клетке и кашель, думали, что заразились ковидом, а на КТ выяснялось, что люди больны раком легких. Как рассказал Радий Хабиров на оперативном заседании в правительстве республики, только в Уфе выявили 70 таких пациентов.

- При первых признаках коронавируса мы отправляем наших пациентов на КТ. У нас и очереди из-за этого были. Но, интересно, что только в Уфе благодаря КТ мы обнаружили 70 случаев онкологических заболеваний легких. Человек шел и думал, что у него проблемы с коронавирусом, а в ходе исследования выявлялась онкология, - рассказал Радий Хабиров.