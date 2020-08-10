Коронавирус в Башкирии на 10 августа: ежедневно количество больных увеличивается на 35

В стационарах Башкирии с коронавирусом лежат 298 человек, из них 29 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 9.

«КП – Уфа» следит за развитием событий, связанных с коронавирусом в Башкирии.

Публикуем последнюю информацию о количестве заболевших. Так, по последним данным минздрава, на утро 10 августа 2020 года в республике зафиксировано 7059 случаев заражения ковидом.

Каждый день это число стабильно увеличивается на 35. Но власти еще не собираются выходить на второй этап снятия ограничений – нужно, чтобы коечный фонд был свободен хотя бы на 50%.

В стационарах Башкирии с коронавирусом лежат 298 человек, из них 29 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 9.

Коронавирус в легкой форме протекает у 1366 пациентов – они находятся на амбулаторном лечении дома.

За сутки от опасной инфекции излечились восемь человек, всего с начала эпидемии – 5370. Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано. Напомним, что 25-ым умершим был 57-летний уфимец, у него были сердечные заболевания. Всего с начала эпидемии проведено 639051 исследований на коронавирус, обследовано 613956 человек.