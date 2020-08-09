Похороны в канун дня рождения дочери: супруги из Башкирии погибли в страшной трагедии

Руслан и Миляуша были вместе 16 лет

Стали известны подробности аварии, которая произошла утром 8 августа в Туймазинском районе на 1325 км федеральной трассы Самара-Уфа-Челябинск. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на автодороге столкнулись ВАЗ-2110, за рулем которого находился 24-летний житель Белебеевского района, и встречная «Лада Калина», которым управлял 46-летний житель Октябрьского.

Удар был такой силы, что машины улетели в кювет. К сожалению, «Лада Калина» получила сильные механические повреждения. Выжить в ней было нереально – на месте аварии скончались водитель и его 41-летняя супруга. Второй водитель госпитализирован. Стоит отметить, что он не имел водительских прав. Также родственники сообщают, что молодой человек был в нетрезвом состоянии.

Фото с места аварии

ЕХАЛИ К ДОЧЕРИ

Погибшими в аварии оказались Руслан и Миляуша К. Как удалось выяснить «КП – Уфа», в то злополучное утро они направлялись в Ишимбай к своей дочери. Пятилетняя малышка гостила у родителей Миляуши и ждала своих папу и маму. Но доехать им было не суждено.

- Мы не верим, что Руслан и авария... Это очень нелепо и глупо... Это водитель от Бога, он очень много лет проработал дальнобойщиком... Дорога и руль его второй дом, его стихия... А тут такое. Поэтому у нас и нет осознания, что это произошло, что это правда, - рассказала близкая семьи Эльвина К.

Руслан и Миляуша прожили вместе 16 лет, воспитывали дочь. Мужчина последние 8-9 лет трудился зубным техником, и все в городе его знали и уважали.

- Его знали и знают очень многие, как золотого человека, который жил ради других, - продолжает собеседница.

Руслан очень любил свою дочь

ХОРОНЯТ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СТРАНЫ

Миляушу проводили в последний путь сегодня 9 августа. Женщину похоронили в Давлеканово. Руслан родом из Дагестана, его тело увезут и придадут земле на родине.

Завтра дочери Руслана и Миляуше исполняется шесть лет.

- Надеемся, что виновника накажут по всей строгости закона. Но их это не вернет. Просто забрал жизни двух невинных людей и оставил малышку сиротой, - плачет Эльвина.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.