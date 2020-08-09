Коронавирус в Башкирии на 9 августа: вторая смерть от COVID-19 за неделю и более 7 тысяч заразившихся

Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за семь тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом на территории Башкирии. По последним данным министерства здравоохранения, с начала пандемии число инфицированных COVID-19 превысило отметку в семь тысяч и сейчас составляет 7024 человека. Прирост за сутки составил 34 носителя.

В ряде больниц республики находятся 298 ковид-положительных пациентов, 29 из них в тяжелом состоянии и девять подключено к аппарату искусственной вентиляции легких. Дома лечатся 1339 человек. У них болезнь протекает в легкой форме. За все время с учета по выздоровлению было снято 5362 жителя Башкирии (+34 за сутки).

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25-Й СЛУЧАЙ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

Главная новость минувших суток – 25-я зарегистрированная смерть от коронавируса. Это второй, официальной подтвержденный случай на текущей неделе. В графе основной причины смерти указан COVID-19 у 57-летнего жителя Уфы. В Минздраве пояснили, что у мужчины было тяжелое фоновое заболевание – гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.

ГЛАВА БАШКИРИИ ОБНОВИЛ УКАЗ О САМОИЗОЛЯЦИИ

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. В документе прописаны следующие изменения:

– магазины, финансовые, медицинские и другие организации должны отказывать в посещении и обслуживании клиентам без масок;

– «Башавтотранс» и частные перевозчики обязаны обеспечить наличие дезинфицирующих средств в салонах автобусов и отказывать в проезде пассажирам без масок;

– проведение матчей Российской Премьер-лиги разрешается при соблюдение санитарных правил и максимальной заполняемости трибун в 25%.