Коронавирус в Башкирии на 8 августа: число заболевших медиков превышает 900 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Минздрава, количество заболевших коронавирусом в Башкирии по состоянию на 8 августа составляет 6 990 человек.

В медицинском ведомстве сообщили, что за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 выросло на 35 человек – похожие цифры прироста фиксируются в Башкирии уже несколько дней подряд. Выписано по выздоровлению 22 человека.

Известно, что среди всех заболевших 33 человека находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов. Всего в больницах республики лечение получают 265 человека, еще 1 374 получают амбулаторную медицинскую помощь. Количество официально погибших от коронавируса в Башкирии составляет 24 человека.

Если говорить о внебольничной пневмонии, то за прошедшие 24 часа врачи выявили 97 новых случаев. Вылечились от этой болезни 106 человек.

За сутки врачи провели более 8 тысяч исследований на COVID-19.

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КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ МЕДИКОВ ПРЕВЫШАЕТ 900 ЧЕЛОВЕК

Статистикой заболевания медиков COVID-19 поделились в профсоюзе работников здравоохранения. Оказалось, что с начала отчетного периода опасным вирусом заболели более 900 медработников.

Руководитель Стерлитамакской организации профсоюза медработников Азат Курбангалеев отметил, что некоторые медики не могут получить положенные заболевшим сотрудникам выплаты из-за неких нюансов.

- Например, заболевание не входит в перечень, утвержденный правительством или занимаемая должность не соответствует категории получателей, - объяснил Курбангалеев.