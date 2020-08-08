«Нет условий для таких больных»: парень из Башкирии не может уехать не лечение в Уфу из-за коронавируса

Никита мечтает поскорее вернуться домой, к семье и друзьям

С неприятной ситуацией столкнулся 19-летний житель села Амзя Никита Л.: парень – инвалид первой группы, перенес несколько тяжелых операций, а вдобавок еще заразился коронавирусом. Сейчас Никита находится на лечение в районной больнице в Чишмах. Его родные надеются, что вскоре его переведут в РКБ им. Куватова, ведь там работают лучшие хирурги, которые смогут поставить Никиту на ноги. Но медики настаивают: пока парень не вылечится от коронавируса, ни о каком переводе и речи идти не может.

«В БОЛЬНИЦЕ НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТАКИХ ТЯЖЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ»

Все началось с того, что мама Никиты Венера Л. опубликовала в социальных сетях открытое письмо, в котором описала тяжелую ситуацию сына и попросила совета или помощи.

Никита – инвалид детства, еще в шесть лет ему поставили диагноз «хроническая болезнь почек», и мальчик постоянно нуждался в гемодиализе (процедура очищения крови от токсинов при тяжелой почечной недостаточности – Ред.). В 2009 году Никите удалили оба пораженных органа, а после провели трансплантацию, пересадив ему почки от умершего донора. Многочисленные операции не прошли просто так, и у подростка появились множественные патологии-осложнения: нефрогенная артериальная гипертензия, миокардиодистрофия, хронический перитонит и спаечная болезнь брюшины.

- В конце июня у сына открылся кишечный свищ, абсцесс брюшной полости, его срочно госпитализировали и 9 июля прооперировали в Нефтекамске. Операция была очень сложная, Никиту оперировала целая команда хирургов девять часов. Все прошло хорошо, но вскоре в отделении, где находился мой сын, обнаружилась вспышка коронавируса, и его закрыли на обработку. 13 июля у сына взяли мазки, и они пришли положительные. Потом его отвезли на компьютерную томографию, которая показала двухстороннюю пневмонию. При этом никаких симптомов у Никиты не было, - рассказывает мама юноши.

Всего парень перенес три сложных многочасовых операции

18 июля парня на скорой помощи отвезли в инфекционное отделение Чишминской больницы. Там у Никиты началось серьезное осложнения: из послеоперационной раны начала вытекать жидкость, разъедая ткани. Парень мучился от боли, поэтому врачи приняли решение вызвать из Уфы хирурга, который повторно прооперировал парня, но все было безрезультатно.

- В больнице нет никаких условий для содержания таких тяжелых больных. По словам сына, хирург не всегда приходит на осмотр, перевязки тоже не всегда вовремя делают. Конечно, есть добрые и отзывчивые врачи и медсестры, но далеко не все. Ему сделали повторный анализ на коронавирус, но до сих пор результатов нам не озвучили – мол, они «сомнительные». Но только из-за этого сына не могут перевести в РКБ и вылечить его там, - возмущается женщина.

«ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ МАЗКОВ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ ВОПРОС О ПЕРЕВОДЕ В РКБ»

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, куда «Комсомолка» обратилась за комментарием, заверили: Никита получал все необходимое лечение, и его состояние контролируется врачами.

- С 28 июня по 18 июля ребенок получал лечение в хирургическом отделении городской больницы Нефтекамска. Оказание медицинской помощи проведено в полном объёме согласно клиническим рекомендациям. Была проведена телемедицинская консультация с заведующим хирургии РКБ им. Куватова, а 9 июля септический хирург приехал в стационар и прооперировал пациента. Позже в связи с подозрением на вирусную пневмонию, 18 июля пациента перевели в Чишминскую ЦРБ согласно маршрутизации.

21 июля в условиях госпиталя пациенту провели повторную лапаротомию и ушивание свища тонкой кишки. В связи с активным отделяемым из послеоперационной раны, пациент был поставлен на контроль РКБ, и 22 июля получен ответ о том, что повторное оперативное лечение не показано. Рекомендовано тампонировать свищ. По состоянию на 26 июля 2020 года взято два анализа мазка, результатов нет. Состояние пациента сейчас оценивается как стабильное, температуры нет. При получении отрицательных мазков будет решен вопрос о переводе в РКБ им. Куватова для лечения хирургической патологии, - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

ПОКА ГОТОВИЛСЯ МАТЕРИАЛ

Как рассказала нам близкая родственница Никиты, на днях к нему снова приехал хирург из РКБ и провел третью операцию. Сейчас состояние Никиты стабильное, его уже перевели из реанимации в обычную палату. Впереди у молодого человека долгое и сложное лечение, а также реабилитация, на которые требуются внушительные средства, поэтому семья просит от помощи всех неравнодушных жителей Башкирии. Если и вы хотите помочь юноше поскорее вернуться к привычной жизни, вы можете сделать посильный вклад на карту 639002069067016509 (получатель Латкин Никита Викторович).