Фаворитом предстоящего матча называют «Краснодар». Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Новый сезон РПЛ для ФК «Уфа» стартует уже в это воскресенье, 9 августа, домашним матчем с «Краснодаром». Начало игры на стадионе «Нефтяник» в 19:00 по местному времени.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Всего в рамках РПЛ команды встречались 12 раз. На счету «Краснодара» пять побед, «Уфа» выигрывала дважды, а еще четыре матча завершились в ничью. Разница мячей 15: 7 в пользу «быков». Примечательно, что обе победы футболисты «Уфы» одержали на выезде.

В минувшем сезоне 2019/2020 оба матча завершились победой «Краснодара». Во 2-м туре РПЛ южане обыграли «Уфу» со счетом 3:2, а в 20-м туре уже со счетом 2:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом предстоящей игры 1-го тура ТИНЬКОФФ-РПЛ «Уфа» - «Краснодар» букмекеры называют «быков». Коэффициент на победу южан составляет 1.84. В прошлом сезоне команда из Краснодарского края заняла третье место в турнирной таблице и завоевала путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Подопечные Мурада Мусаева забили 49 мячей в 30 матчах. Больше в сезоне 2019/2020 забил только ставший чемпионом страны петербургский «Зенит». В очных встречах с «Уфой» на стадионе «Нефтяник» южане не потерпели ни одного поражения. По мнению букмекеров, поможет «Краснодару» и усиление состава – в межсезонье в стан «быков» перешел защитник Игорь Смольников.

Вероятность победы «Уфы» в предстоящем поединке оценивается букмекерами котировкой 4.72. Объясняется это и откровенно более слабым составом и отсутствием активности «горожан» на трансферном рынке. Уфимская команда потеряла шестерых игроков основного состава, на замену которым пока никого не нашлось.

По прогнозам букмекеров, котировки на ничейный результат на «Нефтянике» 9 августа составляет 3.45.

Прогноз на матч 1 тура РПЛ Уфа-Краснодар 9 августа 2020 – 2:0. Убедительная победа гостей.