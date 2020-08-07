Компенсации и льготы в школах Башкирии 2020: как получить бесплатную форму и питание

Многодетным малоимущим семьям власти помогут собрать детей в школу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии полным ходом идет подготовка к школе. Родители штурмуют магазины в поисках школьной формы, рюкзаков и прочих нужностей. Многие вздыхают: собрать ребенка в школу – дело затратное, а что делать, если детей-школьников в семье несколько? А что, если из-за коронавируса кто-то из родителей лишился работы, и семья перешла в разряд малоимущих? Не влезать же в долги, чтобы купить детям школьную форму и портфель.

«Комсомолка» расскажет, кому полагаются школьные льготы и компенсации в Башкирии 2020, какие документы необходимо подготовить и куда с ними обращаться.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОКУПКУ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ В БАШКИРИИ

Для многодетных малоимущих семей самым затратным пунктом является покупка школьной формы. Дети растут очень быстро, поэтому форму приходится покупать примерно раз в два года. Для таких семей предусмотрена денежная компенсация за приобретение формы.

Обязательно сохраните чеки с покупки школьной формы, чтобы потом претендовать на компенсацию Фото: Евгения ГУСЕВА

На сайте министерства семьи и труда, говорится, что денежная компенсация за школьную форму в Башкирии 2020 выплачивается одному из родителей один раз в два учебных года. Для этого нужно предоставить чеки о покупке, при этом стоит учитывать, что максимальный размер компенсации не может превышать 3995 рублей.

Кто может рассчитывать: чтобы рассчитывать на такую компенсацию, в составе семьи должно быть не менее трех несовершеннолетних детей (включая усыновленных или принятых под опеку), а среднедушевой доход не должен превышать величины прожиточного минимума.

Как получить: нужно до 11 октября обратиться с заявлением в школу, где учатся дети. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, справку о составе семьи, справку, подтверждающую статус семьи как малоимущей, чеки на покупку школьной формы.

БЕСПЛАТНЫЙ НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКА В БАШКИРИИ

Детям из многодетных малоимущих семей, которые идут в первый класс, полагается приятный бонус – бесплатный ранец с набором канцтоваров и тетрадей. Например, в прошлом году в ранце первоклассника можно было найти 20 тетрадей и обложек к ним, 6 обложек для учебников, дневник, 2 набора цветной бумаги. Из канцтоваров полагались по 5 ручек и простых карандашей, 2 набора цветных карандашей, набор акварельных красок, 2 кисточки, 2 набора пластилина, 2 альбома для рисования, 2 ластика, касса цифр и букв, пенал, линейка, точилка, набор фломастеров, папка для уроков труда и папка для тетрадей, подставка для книг. Позаботились власти и о безопасности школьников, вложив в рюкзак и специальный светоотражающий жилет, чтобы водители видели ребенка, идущего в темноте. Примерная стоимость такого рюкзака составляет 2800 рублей.

В бесплатный рюкзак для первоклассника входят не только необходимые канцтовары, но и светоотражающий жилет Фото: Евгения ГУСЕВА

Кто может рассчитывать: бесплатный набор первоклассника в Башкирии 2020 могут получить многодетные малоимущие семьи, где есть первоклассники.

Как получить: нужно до 1 августа обратиться с заявлением в школу, где учится ребенок, а также предоставить документы: паспорт одного из родителей, свидетельства рождения несовершеннолетних детей, справка о составе семьи, справка подтверждающая статус семьи как малоимущих.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В БАШКИРИИ 2020

Еще одна помощь от государства для многодетных малоимущих детей – это бесплатное питание в столовой для школьников и студентов профессиональных колледжей (в возрасте до 23 лет.)

Кто может рассчитывать: многодетные малоимущие семьи, где есть школьники (до 18 лет) и студенты колледжей (до 23 лет).

Ученики из малоимущих многодетных семей могут питаться в школе бесплатно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как получить: чтобы рассчитывать на бесплатное питание в школьной столовой в Башкирии, нужно обратиться с заявлением в образовательное учреждение. При себе необходимо иметь свидетельства рождения несовершеннолетних семей, справку о составе семьи, паспорт одного из родителей, справку из республиканского центра социальной поддержки населения, подтверждающая статус семьи как малоимущих.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Чтобы получить статус многодетной малоимущей семьи, надо обратиться в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту прописки.

Многодетной признается семья, имеющая в своём составе трёх и более несовершеннолетних детей. Статус малоимущей присваивается семье, где среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В Башкирии по состоянию на август 2020 года средний прожиточный минимум составляет 9442 рублей.