Коронавирус в Башкирии на 6 августа 2020 года: почему не начался второй этап снятия ограничений

За все время пандемии в республике опасную инфекцию подхватили 6920 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

«КП – Уфа» продолжает следить за ситуацией c коронавирусом в Башкирии. По данным Минздрава, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 34 человек. За все время пандемии в республике опасную инфекцию подхватили 6920 человек.

На 6 августа 2020 года в стационарах находятся 193 человека, из которых в тяжелом состоянии – 36, а 11 человек подключены к аппаратам ИВЛ. У 1421пациента болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

За сутки с полным выздоровлением выписались пять человек, а за все время коронавирусом переболели 5283 жителя Башкирии. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, по официальной статистике их по-прежнему 23.

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Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки количество заболевших выросло еще на 96 человек. По данным Минздрава Башкирии за это же время из больниц выписались 152 человека, переболевших внебольничной пневмонией.

За последние сутки в республике проведено 8790 исследований на наличие ковид-19, обследовано 8544 человека.

Как пояснили в Минздраве Башкирии, на данный момент республика не может перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Для дальнейших послаблений республика пока не выполняет два важнейших условия.

- Перейти на второй этап мы не можем по двум показателям, исходя из предъявленных условий: коечный фонд, который должен быть более 50% свободного [на данный момент показатель составляет 49,05%] и Rt - коэффициент распространения инфекции – он должен держаться меньше 0,8 10-14 дней. Сейчас он на сегодня равен единице, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, на втором этапе снятия ограничений предусматривается открытие детских садов.