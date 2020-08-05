2020-08-05T14:15:28+03:00
Общество

Выиграл три суда и все равно оказался на улице: как сироты в Башкирии годами бьются за свои квартиры

«Комсомолка» попыталась разобраться в причинах, почему обездоленные дети не могут получить положенное им по закону жилье
Павел КРАЙНОВ
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Всего в Башкирии в очереди на получение жилья стоят 6753 детей-сиротВсего в Башкирии в очереди на получение жилья стоят 6753 детей-сиротФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько лет назад всю страну облетела история сироты из Белорецка, который получил от местных властей жилье, в котором невозможно было жить. Не выдержав безразличия чиновников, парень покончил жизнь самоубийством. Как оказалось, не ему одному выделили положенное по закону жилье в полуразвалившемся и холодном доме с гнилыми полами. Администрация района предложила вселиться в непригодные для жизни бараки десяти выпускникам детских домов.

Получив такое помещение сирота из Белорецка не выдержал и покончил с собой. Фото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru

Получив такое помещение сирота из Белорецка не выдержал и покончил с собой. Фото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru

Лишь спустя пять лет после рокового случая правоохранительные органы нашли ответственных за откровенное издевательство над обездоленными людьми. Сегодня допустивший это экс-глава Белорецкого района находится под следствием – ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Этот дом власти предоставили сироте в Белорецке пять лет назад. Фото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru

Этот дом власти предоставили сироте в Белорецке пять лет назад. Фото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru

По данным Минтруда Башкирии, на начало 2020 года в республике право на получение жилья как дети-сироты имели 6753 человека. Они попадают в специальную очередь, согласно которой им и выделяются квадратные метры. К сожалению, движется она либо крайне медленно, либо годами стоит на месте. Все из-за постоянной нехватки денег у районных администраций, которые и отвечают за обеспечение сирот жильем.

ПОЛУЧИЛ ЖИЛЬЕ БЕЗ СУДА

Как пример благополучного исхода для сироты, хотелось бы рассказать историю Петра Кононова из Стерлитамака. Он смог добиться получения квартиры без обращения в суд. В беседе с «Комсомолкой» молодой человек поделился своим опытом борьбы с городской администрацией и рассказал, как ему удалось «выбить» положенные ему квадратные метры.

- В системе детских учреждений я, можно сказать, с самого рождения. В два месяца от меня отказалась мать, и я попал в дом грудничка. После этого меня отправили в детский сад в поселке Маячный под Стерлитамаком. Там воспитываются такие же, как я, оставленные родителями дети, - вспоминает Петр. – Чуть позже я вернулся обратно в Стерлитамак и очутился в детском доме, где прожил до совершеннолетия. После выпуска я поступил в университет в Уфе, где отучился на журналиста.

По словам молодого человека, положенное ему по закону жилье он смог получить, будучи еще студентом вуза. Но для этого пришлось «повоевать» с городскими властями. В какой-то момент Петр решил обратиться за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Башкирии.

Поначалу городские власти дали ему помещение, в котором, мягко говоря, невозможно было жить – оно находилось в аварийном состоянии.

- Тогда я просто отказался от этого жилья. Не подписал документы о приеме, - делится Петр Кононов. – Во второй раз мне предложили помещение в промышленной зоне, но я там не мог жить по состоянию здоровья и вновь отказался туда вселяться. Если в первый раз мои доводы были приняты, то во второй раз пришлось воспользоваться лазейкой. Я объяснил властям, что пока обучаюсь, могу отказываться от предоставленного жилья. И так до тех пор, пока продолжается мое обучение.

Петр из Стерлитамака с третьего раза смог получить положенную ему по закону квартиру

Петр из Стерлитамака с третьего раза смог получить положенную ему по закону квартиру

Как отметил Петр, избежать обращения в суд ему помогло то, что он не подписывал никакие бумаги.

- Я в ультимативной форме им (городским чиновникам – Ред.) так ставил вопрос: либо я смотрю жилье и подписываю документы, либо не смотрю и не подписываю. У них есть четкий регламент – если квартиру выделили, в нее должны заселиться. В итоге, чиновников могли наказать за то, что им выделили жилье, а они не предоставили его сироте, - говорит молодой человек.

Он также отмечает, что городские чиновники были вынуждены согласиться на осмотр квартиры, прежде чем подписать акт о передаче.

- Каждый раз при осмотре квартиры я снимал все происходящее на фотоаппарат. Обращаясь к ним, я говорил: «отказываюсь от жилья, так как оно находится в аварийном состоянии. Если вы будете продолжать на меня давить, и вынуждать здесь поселиться, я буду обращаться в правоохранительные органы», - рассказывает Петр.

Всем сиротам, оказавшимся в подобной ситуации, он советует не сдаваться при первых же трудностях и давить на чиновников в ответ. Например, требовать положенное по закону жилье, а не просить его.

- Поскольку мое давление было упорным, а позиция непоколебимой, то они были вынуждены идти у меня на поводу, - вспоминает сирота.

Петр рассказывает, что во второй раз ему заявили: подписываешь документы не глядя, либо ничего не получишь. Тогда ему пришлось обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Башкирии Милане Скоробогатовой. Она то и посоветовала ему воспользоваться своим правом – выбирать жилье, где пожелает. Но эта лазейка сработала только потому, что Петр учился в университете в Уфе, а не в родном Стерлитамаке.

- Таким образом, я с третьего раза получил жилье, которое меня полностью устраивало, - подытожил Петр Кононов.

ПОБЕДИЛ РАК, НО СИСТЕМУ ПОБЕДИТЬ НЕ СМОГ

Далеко не все сироты знают, что делать и куда обращаться, чтобы получить квартиру. А бывают случаи еще хуже – после выпуска из учебных заведений они годами ждут свои квадратные метры и порой попросту оказываются на улице. Те из бывших воспитанников детских домов, кто немного прозорливее других, обращаются в суды и, как правило, выигрывают их. Таким образом, они буквально «перепрыгивают» свое место в очереди. Но реальность такова, что даже решение суда в пользу сироты не гарантирует ему немедленное получение жилья.

Радик Буранбаев победил рак почки, но власти родного города одолеть пока не смог

Радик Буранбаев победил рак почки, но власти родного города одолеть пока не смог

Яркий пример прочной системы и чиновничьего безразличия – история Радика Буранбаева из Стерлитамака. Парень родился с ДЦП и, его родители, испугавшись трудностей, отказались от него. В семилетнем возрасте у него обнаружили еще и рак почки. Восемь лет он боролся с этой болезнью и победил! Но на этом испытания, выпавшие на его долю, не закончились. Теперь Радик фактически оказался на улице – положенное ему по закону жилье он не может получить даже через суд.

- Я прошел уже три суда, все выиграл. Но мне сейчас говорят: ждите и занимаются одними отписками. Мне даже говорят, мол, другие дети инвалиды ждут, почему бы и тебе не подождать. Понимаете, у них есть родители. А у меня ни родителей, ни крыши над головой, - говорит Радик Буранбаев.

Так выглядели потолок (слева) и пол в помещении, которое выдали Радику Буранбаеву чиновники Стерлитамака

Так выглядели потолок (слева) и пол в помещении, которое выдали Радику Буранбаеву чиновники Стерлитамака

По словам молодого человека, недавно он окончил учебное заведение и получил рабочую профессию переплетчика. На этом моменте опека государства над ним закончилась, а проблема с жильем никуда не делась.

- По факту я сейчас живу на улице. Потому, что у администрации города нет благоустроенных жилых комнат, которые они должны предоставлять детям-сиротам. Они говорят: «Деньги не выделяют, поэтому делайте в общежитии ремонт сами». А там надо и проводку менять и окна, бороться с плесенью. На все это нужны деньги и не малые, - с горечью говорит сирота.

Чуть позже после резонанса в СМИ власти Стерлитамака временно предоставили Радику комнату в общежитии, где он будет жить до тех пор, пока не получит положенную ему квартиру. Со дня победы в суде прошло два с половиной месяца.

СУД ДА ДЕЛО

Как сообщили «Комсомолке» в Минтруда Башкирии, за последние шесть лет в республике постоянно растет количество сирот, претендующих на получение собственного жилья.

Так, на 1 января 2015 года таковых было 4546 человек, в 2016 – 5192, в 2017 – 5592 человека, в 2018 – 5868, в 2019 – 6233. Как было сказано выше, на 1 января 2020 года уже 6753 детей-сирот имеют право на собственные квадратные метры.

Однако есть и другая статистика – судебная. Не все сироты готовы годами ждать своей очереди на получение квартиры и по разным причинам обращаются в суд. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Верховного суда Башкирии, ежегодно в судах первой инстанции рассматриваются сотни дел по искам детей-сирот к чиновникам. Если брать статистику за последние пять лет, то в среднем в республике ежегодно рассматривается около 150 дел категории «сирота против чиновников».

Например, в 2019 году суды республики вынесли решения по 155 подобным делам. В пяти случаях сиротам отказали в удовлетворении исковых требований. Примечательно, что городские и районные администрации практически всегда оспаривают решения судов первой инстанции. С моральной точки зрения это выглядит примерно так: «мы все равно тебе жилье не дадим и судья нам не указ».

Только за 2019 год Верховный суд Башкирии рассмотрел 45 апелляционных жалоб на решения первой инстанции. В итоге, по двум из них решение было отменено и принято новое.

В первой половине 2020 года подобных апелляций в Верховный суд республики поступило уже 20. По одному делу решение первой инстанции отменили и приняли новое решение.

Как пояснил «Комсомолке» собеседник в одном из федеральных ведомств, проблема предоставления жилья сиротам через суд заключается в том, что ответчики по таким делам – городские или районные администрации. Бюджеты у них дырявые настолько, что они и без судебных решений не могут обеспечить сирот квартирами.

- Но выход из этой ситуации есть. Если ответчиком по таким делам станет республика, то и деньги на исполнение решений судов найдутся, - отмечает собеседник.

Пока сироты живут в детских домах, за ними приглядывают учителя и воспитатели. Проблемы начинаются после выпуска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока сироты живут в детских домах, за ними приглядывают учителя и воспитатели. Проблемы начинаются после выпускаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ В УФЕ

А как с обеспечением жильем детей-сирот обстоят дела в Уфе? В пресс-службе городской администрации «КП-Уфа» сообщили, что на 1 июля 2020 года в очереди на получение квартир состоят 1145 человек. Самая длинная очередь на получение жилья на данный момент в Калининском и Орджоникидзевском районах города.

На начало прошлого года эта цифра составляла 1136 человек, а в январе 2018 года – 956. Как пояснили в уфимской мэрии, уже в этом году детям-сиротам предоставили 56 квартир, а до конца года свои квадратные метры получат еще 44 человека.

- Кроме того, приобретено 107 квартир в строящихся многоквартирных жилых домах. Планируемый срок передачи объектов муниципалитету – 30 ноября 2020 года, - отметили в пресс-службе администрации Уфы. Проще говоря, когда застройщики передадут городу это жилье, власти предоставят его сиротам в порядке очереди.

В уфимской мэрии также подчеркнули, что обеспечение детей-сирот жильем в башкирской столице полностью зависит от денег, которые выделяет городу на эти цели республиканская казна.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Ситуаций, когда сироты оказываются буквально на улице после достижения совершеннолетия, можно избежать. Как пояснили в министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии, органы опеки обязаны изучать условия их проживания даже после выпуска из детских домов. И если раньше контролировал эту работу Минобр, то теперь такая функция ляжет на плечи Минтруда.

- Непосредственную работу по изучению условий проживания выпускников ведут специалисты органов опеки и попечительства, - заявили в пресс-службе министерства.

Если упростить, то если сирота после выпуска из детского дома оказался в непригодном для жизни помещении, то он в любой момент может обратиться в органы опеки. А те, в свою очередь, должны добиваться улучшения жизненных условий. Если ничего подобного не происходит, можно смело жаловаться в Минтруд Башкирии. Только вот далеко не каждая сирота знает о своих правах, поэтому многие продолжают жить в нечеловеческих условиях при полном чиновничьем равнодушии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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