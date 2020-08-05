Выиграл три суда и все равно оказался на улице: как сироты в Башкирии годами бьются за свои квартиры

Несколько лет назад всю страну облетела история сироты из Белорецка, который получил от местных властей жилье, в котором невозможно было жить. Не выдержав безразличия чиновников, парень покончил жизнь самоубийством. Как оказалось, не ему одному выделили положенное по закону жилье в полуразвалившемся и холодном доме с гнилыми полами. Администрация района предложила вселиться в непригодные для жизни бараки десяти выпускникам детских домов.

Получив такое помещение сирота из Белорецка не выдержал и покончил с собой. Фото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru

Лишь спустя пять лет после рокового случая правоохранительные органы нашли ответственных за откровенное издевательство над обездоленными людьми. Сегодня допустивший это экс-глава Белорецкого района находится под следствием – ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Этот дом власти предоставили сироте в Белорецке пять лет назад. Фото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru

По данным Минтруда Башкирии, на начало 2020 года в республике право на получение жилья как дети-сироты имели 6753 человека. Они попадают в специальную очередь, согласно которой им и выделяются квадратные метры. К сожалению, движется она либо крайне медленно, либо годами стоит на месте. Все из-за постоянной нехватки денег у районных администраций, которые и отвечают за обеспечение сирот жильем.

ПОЛУЧИЛ ЖИЛЬЕ БЕЗ СУДА

Как пример благополучного исхода для сироты, хотелось бы рассказать историю Петра Кононова из Стерлитамака. Он смог добиться получения квартиры без обращения в суд. В беседе с «Комсомолкой» молодой человек поделился своим опытом борьбы с городской администрацией и рассказал, как ему удалось «выбить» положенные ему квадратные метры.

- В системе детских учреждений я, можно сказать, с самого рождения. В два месяца от меня отказалась мать, и я попал в дом грудничка. После этого меня отправили в детский сад в поселке Маячный под Стерлитамаком. Там воспитываются такие же, как я, оставленные родителями дети, - вспоминает Петр. – Чуть позже я вернулся обратно в Стерлитамак и очутился в детском доме, где прожил до совершеннолетия. После выпуска я поступил в университет в Уфе, где отучился на журналиста.

По словам молодого человека, положенное ему по закону жилье он смог получить, будучи еще студентом вуза. Но для этого пришлось «повоевать» с городскими властями. В какой-то момент Петр решил обратиться за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Башкирии.

Поначалу городские власти дали ему помещение, в котором, мягко говоря, невозможно было жить – оно находилось в аварийном состоянии.

- Тогда я просто отказался от этого жилья. Не подписал документы о приеме, - делится Петр Кононов. – Во второй раз мне предложили помещение в промышленной зоне, но я там не мог жить по состоянию здоровья и вновь отказался туда вселяться. Если в первый раз мои доводы были приняты, то во второй раз пришлось воспользоваться лазейкой. Я объяснил властям, что пока обучаюсь, могу отказываться от предоставленного жилья. И так до тех пор, пока продолжается мое обучение.

Петр из Стерлитамака с третьего раза смог получить положенную ему по закону квартиру

Как отметил Петр, избежать обращения в суд ему помогло то, что он не подписывал никакие бумаги.

- Я в ультимативной форме им (городским чиновникам – Ред.) так ставил вопрос: либо я смотрю жилье и подписываю документы, либо не смотрю и не подписываю. У них есть четкий регламент – если квартиру выделили, в нее должны заселиться. В итоге, чиновников могли наказать за то, что им выделили жилье, а они не предоставили его сироте, - говорит молодой человек.

Он также отмечает, что городские чиновники были вынуждены согласиться на осмотр квартиры, прежде чем подписать акт о передаче.

- Каждый раз при осмотре квартиры я снимал все происходящее на фотоаппарат. Обращаясь к ним, я говорил: «отказываюсь от жилья, так как оно находится в аварийном состоянии. Если вы будете продолжать на меня давить, и вынуждать здесь поселиться, я буду обращаться в правоохранительные органы», - рассказывает Петр.

Всем сиротам, оказавшимся в подобной ситуации, он советует не сдаваться при первых же трудностях и давить на чиновников в ответ. Например, требовать положенное по закону жилье, а не просить его.

- Поскольку мое давление было упорным, а позиция непоколебимой, то они были вынуждены идти у меня на поводу, - вспоминает сирота.

Петр рассказывает, что во второй раз ему заявили: подписываешь документы не глядя, либо ничего не получишь. Тогда ему пришлось обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Башкирии Милане Скоробогатовой. Она то и посоветовала ему воспользоваться своим правом – выбирать жилье, где пожелает. Но эта лазейка сработала только потому, что Петр учился в университете в Уфе, а не в родном Стерлитамаке.

- Таким образом, я с третьего раза получил жилье, которое меня полностью устраивало, - подытожил Петр Кононов.

ПОБЕДИЛ РАК, НО СИСТЕМУ ПОБЕДИТЬ НЕ СМОГ

Далеко не все сироты знают, что делать и куда обращаться, чтобы получить квартиру. А бывают случаи еще хуже – после выпуска из учебных заведений они годами ждут свои квадратные метры и порой попросту оказываются на улице. Те из бывших воспитанников детских домов, кто немного прозорливее других, обращаются в суды и, как правило, выигрывают их. Таким образом, они буквально «перепрыгивают» свое место в очереди. Но реальность такова, что даже решение суда в пользу сироты не гарантирует ему немедленное получение жилья.

Радик Буранбаев победил рак почки, но власти родного города одолеть пока не смог

Яркий пример прочной системы и чиновничьего безразличия – история Радика Буранбаева из Стерлитамака. Парень родился с ДЦП и, его родители, испугавшись трудностей, отказались от него. В семилетнем возрасте у него обнаружили еще и рак почки. Восемь лет он боролся с этой болезнью и победил! Но на этом испытания, выпавшие на его долю, не закончились. Теперь Радик фактически оказался на улице – положенное ему по закону жилье он не может получить даже через суд.

- Я прошел уже три суда, все выиграл. Но мне сейчас говорят: ждите и занимаются одними отписками. Мне даже говорят, мол, другие дети инвалиды ждут, почему бы и тебе не подождать. Понимаете, у них есть родители. А у меня ни родителей, ни крыши над головой, - говорит Радик Буранбаев.

Так выглядели потолок (слева) и пол в помещении, которое выдали Радику Буранбаеву чиновники Стерлитамака

По словам молодого человека, недавно он окончил учебное заведение и получил рабочую профессию переплетчика. На этом моменте опека государства над ним закончилась, а проблема с жильем никуда не делась.

- По факту я сейчас живу на улице. Потому, что у администрации города нет благоустроенных жилых комнат, которые они должны предоставлять детям-сиротам. Они говорят: «Деньги не выделяют, поэтому делайте в общежитии ремонт сами». А там надо и проводку менять и окна, бороться с плесенью. На все это нужны деньги и не малые, - с горечью говорит сирота.

Чуть позже после резонанса в СМИ власти Стерлитамака временно предоставили Радику комнату в общежитии, где он будет жить до тех пор, пока не получит положенную ему квартиру. Со дня победы в суде прошло два с половиной месяца.

СУД ДА ДЕЛО

Как сообщили «Комсомолке» в Минтруда Башкирии, за последние шесть лет в республике постоянно растет количество сирот, претендующих на получение собственного жилья.

Так, на 1 января 2015 года таковых было 4546 человек, в 2016 – 5192, в 2017 – 5592 человека, в 2018 – 5868, в 2019 – 6233. Как было сказано выше, на 1 января 2020 года уже 6753 детей-сирот имеют право на собственные квадратные метры.

Однако есть и другая статистика – судебная. Не все сироты готовы годами ждать своей очереди на получение квартиры и по разным причинам обращаются в суд. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Верховного суда Башкирии, ежегодно в судах первой инстанции рассматриваются сотни дел по искам детей-сирот к чиновникам. Если брать статистику за последние пять лет, то в среднем в республике ежегодно рассматривается около 150 дел категории «сирота против чиновников».

Например, в 2019 году суды республики вынесли решения по 155 подобным делам. В пяти случаях сиротам отказали в удовлетворении исковых требований. Примечательно, что городские и районные администрации практически всегда оспаривают решения судов первой инстанции. С моральной точки зрения это выглядит примерно так: «мы все равно тебе жилье не дадим и судья нам не указ».

Только за 2019 год Верховный суд Башкирии рассмотрел 45 апелляционных жалоб на решения первой инстанции. В итоге, по двум из них решение было отменено и принято новое.

В первой половине 2020 года подобных апелляций в Верховный суд республики поступило уже 20. По одному делу решение первой инстанции отменили и приняли новое решение.

Как пояснил «Комсомолке» собеседник в одном из федеральных ведомств, проблема предоставления жилья сиротам через суд заключается в том, что ответчики по таким делам – городские или районные администрации. Бюджеты у них дырявые настолько, что они и без судебных решений не могут обеспечить сирот квартирами.

- Но выход из этой ситуации есть. Если ответчиком по таким делам станет республика, то и деньги на исполнение решений судов найдутся, - отмечает собеседник.

Пока сироты живут в детских домах, за ними приглядывают учителя и воспитатели. Проблемы начинаются после выпускаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ В УФЕ

А как с обеспечением жильем детей-сирот обстоят дела в Уфе? В пресс-службе городской администрации «КП-Уфа» сообщили, что на 1 июля 2020 года в очереди на получение квартир состоят 1145 человек. Самая длинная очередь на получение жилья на данный момент в Калининском и Орджоникидзевском районах города.

На начало прошлого года эта цифра составляла 1136 человек, а в январе 2018 года – 956. Как пояснили в уфимской мэрии, уже в этом году детям-сиротам предоставили 56 квартир, а до конца года свои квадратные метры получат еще 44 человека.

- Кроме того, приобретено 107 квартир в строящихся многоквартирных жилых домах. Планируемый срок передачи объектов муниципалитету – 30 ноября 2020 года, - отметили в пресс-службе администрации Уфы. Проще говоря, когда застройщики передадут городу это жилье, власти предоставят его сиротам в порядке очереди.

В уфимской мэрии также подчеркнули, что обеспечение детей-сирот жильем в башкирской столице полностью зависит от денег, которые выделяет городу на эти цели республиканская казна.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Ситуаций, когда сироты оказываются буквально на улице после достижения совершеннолетия, можно избежать. Как пояснили в министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии, органы опеки обязаны изучать условия их проживания даже после выпуска из детских домов. И если раньше контролировал эту работу Минобр, то теперь такая функция ляжет на плечи Минтруда.

- Непосредственную работу по изучению условий проживания выпускников ведут специалисты органов опеки и попечительства, - заявили в пресс-службе министерства.

Если упростить, то если сирота после выпуска из детского дома оказался в непригодном для жизни помещении, то он в любой момент может обратиться в органы опеки. А те, в свою очередь, должны добиваться улучшения жизненных условий. Если ничего подобного не происходит, можно смело жаловаться в Минтруд Башкирии. Только вот далеко не каждая сирота знает о своих правах, поэтому многие продолжают жить в нечеловеческих условиях при полном чиновничьем равнодушии.