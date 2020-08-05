2020-08-05T11:59:36+03:00
Спорт

Кто такой Остон Урунов, который перешел из «Уфы» в «Спартак»

За десять игр в «Уфе» трансферная цена полузащитника выросла больше чем в семь раз
Рустем АХУНОВ
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Шамиль Газизов разглядел талант в узбекском футболисте Фото: ФК «Уфа»Шамиль Газизов разглядел талант в узбекском футболисте Фото: ФК «Уфа»
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Остон Урунов, выступавший за ФК «Уфа» официально перешел в московский «Спартак».

5 августа в соцсетях «Спартака», генеральным директором которого стал Шамиль Газизов из Башкирии, появилась информация о подписании контракта с Остоном Уруновым, ранее игравшим в «Уфе». Со стороны топ-клубов страны сложно было не заметить полузащитника с таким потрясающим дриблингом и умением чувствовать игру. Например, в выездном матче «Уфы» против «Локомотива» Урунов легко обводил сразу двух защитников столичного клуба.

Примечательно, что в башкирскую команду зимой 2020 года Остона Урунова из узбекской «Суперлиги» привел именно Шамиль Газизов. Как и для Фомина «Уфа» стала Остону Урунову настоящим карьерным трамплином.

- Я рад что «Уфа» снова подтвердил свой статус фабрики звезд. Беря неизвестных игроков, мы делаем их теми, на кого появляется большой спрос, - написал в своем «Инстаграме» главный тренер уфимцев Вадим Евсеев за сутки до появления официальной информации о трансфере Остона Урунова.

В московском клубе представили хавбека весьма интересным образом – записали короткое видео, в котором Урунов перевоплощается в красно-белую форму «Спартака» на скамейке запасных. Подписали видео на узбекском языке – «Сhiroyli qilamiz» - «Сделаем красиво».

СПРАВКА КП

Остон Урунов – родился 19.12.2000 года в городе Навои. Карьеру футболиста начал с местного «Навои» и «Пахтакора». В 2017 году Остон Урунов перешел «Навбахор», а июле 2019 в ташкентский «Локомотив».В Уфу хавбек попал в феврале 2020 года. За башкирский клуб Остон Урунов успел отыграть десять игр. Голами или голевыми передачами за этот период атакующий полузащитник не отличился.

По данным портала transfermarkt, «Уфа» отдала за него 200 тысяч евро. Сумму трансфера в «Спартак» оценили в 1,5 миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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