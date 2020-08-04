2020-08-04T15:49:54+03:00
Общество

Власти Башкирии ограничат посещение Торатау и начнут считать «диких» туристов

Большие группы туристов могут нанести ущерб уникальной флоре и фауне природного объекта
Эльвина АПАРИНА
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На Торатау хотят сделать специальные тропы для туристов, дабы не повредить уникальные растения.На Торатау хотят сделать специальные тропы для туристов, дабы не повредить уникальные растения.
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В летнем сезоне 2020 года туристов в Башкирии прибавилось – отдыхают и путешествуют по региону как свои жители, так и из других областей. Среди туристов стал популярным шихан Торатау. Отметим, что он включен в список геонаследия всемирного значения «GEOSITES». Власти республики с целью сохранить уникальную флору и фауну шихана хотят ограничить его посещение. Это связано с тем, что большие группы туристов наносят ущерб занесенным в Красную книгу растениям.

Для сохранения экосистемы шихана Торатау на нем планируется создать специальные туристические тропы, по которым будет налажено организованное передвижение туристических групп, сообщил глава Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков на онлайн пресс-конференции в ИА «Башинформ».

Также власти желают знать, сколько людей посещают Башкирию «дикарем» - выбирают маршрут сами, добираются до природного объекта без помощи туристических фирм и ночуют в палатках. Для максимально точного отслеживания проходящего через Башкирию туристического потока будет использован новый метод: будут анализировать уровень посещаемости конкретных объектов по месяцам. В качестве источника информации могут выступать данные сотовых операторов.

- Мы хотим получить точные данные о том, когда и сколько людей посещает разные природно-туристические локации нашего региона, а также сколько дней составляет среднее время их посещения, - сказал Нафиков. – На сегодняшний день единой методики подсчета турпотока нет не только у нас, но и в России в целом. Статданные предоставляют природные парки, музеи, часть гостиниц. Однако многие туристы приезжают на своих машинах «дикарями», нигде официально не останавливаются и никак не регистрируются. Новая методика подсчета поможет решить эту проблему.

Госкомтранс посчитал – по последним данным Башкирию ежегодно посещают 2,5 млн человек. но 90% человек приезжают в Уфу и другие места по работе, бизнесу, для участия в различных форумах и деловых мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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