2020-08-04T14:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 5 августа 2020 года: количество больных достигло почти семи тысяч

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 5 августа 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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В стационарах республики получают лечение 188 человек, из них в тяжелом состоянии – 36, на ИВЛ – 11.В стационарах республики получают лечение 188 человек, из них в тяжелом состоянии – 36, на ИВЛ – 11.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«КПУфа» продолжает следить за ситуацией по коронавирусу в Башкирии. Так, по последним данным минздрава, опасную инфекцию за все время подхватили 6886 человек, прирост за сутки составил 35 человек.

В стационарах республики получают лечение 188 человек, из них в тяжелом состоянии – 36, на ИВЛ – 11. У 1397 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся на амбулаторном лечении.

За сутки от ковида выздоровели 77 человек, всего с начала эпидемии от вируса вылечились 5278 пациентов. Новых случаев смерти от Covid19 не зарегистрировано, всего умерших за период – 23.

Тем временем главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Башкирии Дамир Валишин на брифинге напомнил о наиболее характерных признаках инфекции. По словам специалиста, подтвержденные симптомы COVID-19: недомогание, повышение температуры тела – 37-38 градусов, потеря обоняния, першение в горле, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха и боль в грудной клетке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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