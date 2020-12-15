В пожарах гибли целые семьи: самые громкие ЧП в Башкирии за минувшую неделю

Семья с двумя маленькими детьми не смогла выбраться из горящего дома

Минувшая неделя выдалась в Башкирии очень неспокойной – произошло сразу несколько крупных пожарах, в которых погибли целые семьи и маленькие дети. «Комсомолка» напомнит о событиях, которые обсуждала вся республика.

ЗАЖИВО СГОРЕЛА СЕМЬЯ С ДВУМЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

В ночь на 8 декабря в селе Малый Менеуз Бижбулякского района вспыхнул двухквартирный кирпичный дом, в котором проживала семья Эдварда и Регины А. К сожалению, огонь слишком быстро перекинулся на все здание, соседка успела вызвать пожарных, но прибывшие спасатели обнаружили уже только тела погибших 27-летних супругов и их маленьких детей – семилетнюю дочь и четырехлетнего сына.

Как позже рассказали в МЧС по Башкирии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Соседи и знакомые отзываются о погибших как о дружной и благополучной семье, которая любила и заботилась о своих малышах. По факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело.

В ОГНЕ ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА И ДВОЕ ЕЕ ВЗРОСЛЫХ СЫНОВЕЙ

Еще один пожар, унесший жизнь целой семьи, произошел в ту же ночь, но уже в селе Ишмурзино Баймакского района. Первым возгорание небольшого бревенчатого домика заметил глава сельсовета, который и позвонил в пожарную службу. И хотя спасатели прибыли очень быстро, деревянный домик уже полыхал словно факел. Проливая обугленные руины, пожарные наткнулись на тела 56-летней хозяйки дома и двух ее сыновей – 35-летнего Дениса И. и 31-летнего Рамиля И. Оба мужчины развелись со своими женами и перебрались жить к своей матери. Подрабатывали на вахте на Севере, помогали своим маленьким детям и пожилой матери.

Как позже сообщили в следственном комитете Башкирии, причиной смертельного пожара тоже стало неосторожное курение в доме. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

В ПОЖАРЕ ПОГИБ 11-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК, ПЫТАЯСЬ ПОТУШИТЬ ОГОНЬ

Утром 9 декабря печальные новости пришли из Гафурийского района Башкирии: там в селе Табынское из-за неисправной электропроводки вспыхнул бревенчатый одноэтажный дом, где проживала семья с маленькими детьми. Как оказалось, первым пожар заметил глава семейства, возвращавшийся домой – он забежал в дом, начал будить домочадцев и выводить их на улицу. В дыму и панике взрослые не сразу заметили, что 11-летний сын хозяина дома не выбежал со всеми на улицу. Мальчик замешкался, пытаясь самостоятельно погасить пламя, но надышался дымом и потерял сознание. Его тело уже обнаружили спасатели, проливая руины дома. По факту гибели ребенка следователи также возбудили уголовное дело.