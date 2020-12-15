Список погибших при пожаре в пансионате в Башкирии 15 декабря 2020: сиделка спасла только четверых

фото: МЧС РБ

Опубликован список погибших при пожаре 15 декабря 2020 года в пансионате в Башкирии. Всего в пожаре в доме престарелых сгорели 11 человек, спаслись только пятеро. В перечне значатся семеро мужчин и четыре женщины: самому старшему погибшему 80 лет, младшему – 57. Полный список жертв в происшествии в селе Ишбулдино Абзелиловского района выглядит так:

1. Усманов А. З., 1940 года рождения;

2. Байтурин Т. Н., 1950 г.р.;

3. Яумбаева З. А., 1951 г.р.;

4. Мухитдинов Б. Т., 1953 г.р.;

5. Бикбердин Ф. З., 1954 г.р.;

6. Создашова Р. М., 1956 г.р.;

7. Абдуллина З. Н., 1956 г.р.;

8. Сайгафаров Р. А., 1957 г.р.;

9. Шагалина В. Г., 1958 г.р.;

10. Хакимов М. К., 1960 г.р.;

11. Валиев Д. Х., 1963 г.р.

Пожар в одноэтажном здании пансионата, где погибли 11 человек, вспыхнул в третьем часу ночи 15 декабря. Звуки пожарных извещателей услышала сиделка. Она через окно на улицу вытащила троих постояльцев. Спаслась также малолетняя дочь хозяйки пансионата.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более человек. Владелица пансионата – Расима Махиянова – задержана сотрудниками СК. Ей грозит реальный срок.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. МЧС утверждает, что фактически учреждение было частным домом и не было зарегистрировано как соцобъект.