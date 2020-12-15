Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке построили за 50 дней: чем он отличается от уфимского

Больницы в Зубово и Стерлитамаке одинаковые Фото: Эльвина АПАРИНА

1 декабря в Стерлитамаке достроили новый инфекционный центр площадью 15 000 кв.м. Это уже второй ковид-госпиталь в Башкирии за год. Центр построили всего за 50 дней, сейчас в нем еще остаются рабочие, которые наводят последние штрихи внутри здания. Далее дело за малым – установить и подключить медицинское оборудование и подготовить медперсонал. «Комсомолка» побывала в госпитале, оценила его состояние и узнала, какие отличия есть у него от Зубовского центра в Уфимском районе, который ранее также был построен в рекордные сроки.

КАКОЙ ОН – НОВЫЙ ЦЕНТР?

Проект инфекционного центра признан лучшим на федеральном уровне. Клиника построена настолько удобно, насколько это возможно. Из каждого корпуса есть свой выход на улицу, не нужно блуждать по коридорам в поисках того или иного кабинета или палаты, на стене имеются большие таблички со стрелочками.

В госпитале не заблудишься - каждый корпус имеет выход на улицу, а на стене висят указатели Фото: Эльвина АПАРИНА

Здания центра собраны по модульной каркасной технологии. Все боксы соответствуют требованиям «мельцеровских боксов» с отдельным выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами, в которых есть душевая кабина, унитаз, умывальник, в бокс проведен кислород.

Здание может прослужить 50 и более лет, на его строительство было выделено 2,19 млрд рублей. В состав центра входит общежитие, пост охраны, кислородная станция, баклаборатория, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция.

Госпиталь готов развернуть в штатном режиме 74 койки, а при режиме ЧС – до 350 со 100% подключением кислорода.

К слову, в этот раз в ковид-госпитале пришлось «гулять» не в противочумных костюмах, а обычной одежде – клиника еще не приняла пациентов, здание пустует, поэтому сейчас самое время оценить его без лишнего риска.

Что касается ремонта внутри, то заметно, что клинику строили в короткие сроки – неровные стыки на стенах, недоделанные потолки. Но это все не так важно, главное, что здесь будут новые рабочие места для медиков и персонала, и, конечно же, коечный фонд для Стерлитамакского, Ишимбайского и ближайших районов.

Экскурсию по больнице провел главный врач Радик Галимов Фото: Эльвина АПАРИНА

В новом центре будут работать 400 человек, из них 136 врачей, 152 – средний медицинский персонал, 61 – младший, прочие сотрудники – 51.

Медиков будут привлекать из Инфекционной больницы Стерлитамака, а также из других районов и городов Башкирии.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ ЗУБОВСКОГО ЦЕНТРА?

- При строительстве центра в Стерлитамаке учли, что размещать пациентов, возможно, придется не только в палатах. Поэтому коридоры здесь очень широкие (в Зубово они уже. – Ред.), на стенах расположены розетки для подключения необходимого оборудования, а также имеется достаточное количество мужских и женских санузлов. Однако надеемся, что прирост заболевших пойдет на спад и до этого не дойдет, - рассказал главный врач Радик Галимов.

Стерлитамакский госпиталь несколько отличается от Зубовского, отметил медик. В новом центре имеется родильный зал для рожениц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Напомним, что у рожениц с ковидом забирают ребенка на две недели ради его же безопасности. Матери не дают даже прижать к себе ребенка после рождения, сразу уносят. Для малышей тут есть три кувеза (приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в который помещают недоношенного или заболевшего новорожденного. – Ред.) – все предусмотрено для тех случаев, если малыш появится на свет раньше, чем должен, или с патологиями. Также в отделении имеется хирургический стол на случай, если понадобится срочное хирургическое вмешательство.

Недоношенных детей поместят в кувезы Фото: Эльвина АПАРИНА

Второе отличие от Зубово – наличие детской реанимации. Несовершеннолетние в зависимости от возраста смогут совместно находиться с родителями в палатах – для этого в них имеется все. Стены разукрашены рисунками, чтобы хоть как-то поднять маленьким пациентам настроение. Если ребенок будет лежать в реанимации один, то родители смогут понаблюдать за ним в окошечко из коридора.

Так выглядит детская реанимация Фото: Эльвина АПАРИНА

Третье отличие – поступивших в госпиталь Стерлитамака пациентов медики могут дополнительно обследовать. Открыта экспресс-лаборатория, где можно будет сдать дополнительные анализы, также имеется современный аппарат КТ, который фиксирует поражение легких.

- Этот мощный КТ аппарат – настоящий помощник медиков. Когда эпоха коронавируса закончится, с помощью него можно будет выявлять другие заболевания, например, онкологию, - сказал Радик Галимов.

огда эпоха коронавируса закончится, с помощью КТ-аппарата будут выявлять другие заболевания, например, онкологию Фото: Эльвина АПАРИНА

Если сравнивать внешне, то центры построены один в один – никаких отличий нет. Перед центром высажена аллея правительства – это символизирует сплоченную работу чиновников.

Возле центра высажена аллея правительства Фото: Эльвина АПАРИНА

БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ НА ОБЪЕКТ

На улице нас встречает Олег Бабенков – представитель генподрядной организации. Именно он направлял и принимал работу тех, кто трудился на объекте. Как рассказал строитель, в строительстве центра участвовали 980 человек в дневную смену, 270 – в ночную. Работа велась 24 часа в сутки.

- Проблем с кадрами не было, треть рабочих привлекли из Стерлитамака. И им хорошо – новые рабочие места появились, и нам, - сказал Бабенков.

Он также отметил, что основные трудности в строительстве центра были из-за погодных условий – ведь все 50 дней строители работали в холоде, но несмотря на это, все сдали в срок.

В центр завезли дорогое и современное оборудование Фото: Эльвина АПАРИНА

Со слов строителя, были также проблемы с поставками материалов – они шли дольше, чем обычно идут, из-за коронавируса.

Как только пандемия закончится, данный центр может трансформироваться в обычный многопрофильный стационар – Центральную городскую или районную больницу.

Радик Галимов отметил, что пациентов примут уже в ближайшее время в зависимости от того, когда установят медоборудование.