Отмена елок и хороводов: как будут отмечать Новый год в Башкирии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уходящий 2020 год стал настоящей проверкой, как для обычных жителей Башкирии, так и для властей. Согласно официальным данным, число погибших от коронавируса в республике уже в середине декабря превысило отметку в 100 человек. Количество заболевших ковидом в Башкирии превышает 16 тысяч человек. Из-за этих пугающих цифр в руководстве региона решили ввести некоторые ограничения на Новый год из-за коронавируса в Башкирии. Объясняем, что окажется под запретом, а что разрешили.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА НОВЫЙ ГОД ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

Новогоднюю атмосферу сложно представить без традиционных атрибутов – елок и Деда мороза. Но из-за ковида детей и взрослых ждут небольшие изменения. Дабы исключить возможность распространения вируса, власти решили отказаться от проведения главной республиканской елки. На нее традиционно приглашали отличников, спортсменов, детей из многодетных семей, детей военных или ребят с ограниченными возможностями (всего около 800 школьников - Ред). Но без сладких подарков ребята не останутся, их вручат через центры соцподдержки «Семья».

Помимо этого в Башкирии отменили и благотворительную Аксаковскую елку, на которую обычно приглашали детей, которым нужен особый уход.

Впрочем, «простые» елки в детсадах и школах не отменили. Их будут проводить с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Участникам таких праздников запретили водить хороводы вокруг елок – как в помещениях, так и на улицах.

Согласно новым ограничениям на Новый год из-за коронавируса в Башкирии, кинотеатры, концертные залы и дома культуры во время новогодних каникул будут работать с максимальной загрузкой в 30%.

Напомним, что в начале декабря 2020 года оперштаб Башкирии по борьбе с коронавирусом разрешил ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь и в дни каникул. Радий Хабиров объяснил, что таким шагом бизнесу позволят остаться на плаву.