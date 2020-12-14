Суд не допустил прокуратуру Башкирии к участию в деле о банкротстве «Роскомснаббанка»

Центробанк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка» в марте 2019 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В конце ноября 2020 года судья Арбитражного суда Башкирии Айдар Камаев отказал республиканской прокуратуре в участии в деле о банкротстве уфимского «Роскомснаббанка». Громкая история с отзывом лицензии и до сих пор и не начавшейся процедурой банкротства, длится уже более полутора лет – с марта 2019 года.

Временная администрация банка и его акционеры сейчас судятся с Центробанком России и оспаривают банкротство. Представители надзорного ведомства тоже хотели принять участие в процессе как третье лицо. Но их присутствие, видимо, суд посчитал не обязательным. Почему дело приняло такой необычный поворот и что вообще происходит с когда-то лучшим региональным банком России, разбиралась «Комсомолка».

НЕОБЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ

7 марта 2019 года по решению Центробанка России у уфимского «Роскомснаббанка» отозвали лицензию. Официальным поводом для этого стало заявление регулятора о том, что банк выдавал кредиты заемщикам, «имеющим сомнительную платежеспособность». В конце марта того же года все тот же Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Башкирии с требованием признать кредитную организацию банкротом.

Не дожидаясь решения суда, Агентство по страхованию вкладов начало возвращать вкладчикам их деньги. При условии, что сумма всех вкладов на счетах не превышала 1,4 млн рублей. Если же сумма вклада выше, то на возврат остальных денег клиенты смогут рассчитывать только по завершении процедуры банкротства банка.

Ни для кого не секрет, что за последние годы регулятор периодически отзывает лицензии у различных российских банков. Практически сразу после этого, как правило в течение нескольких месяцев, начинается процесс наблюдения и признания банка банкротом. В самых редких и сложных случаях процесс перехода к банкротству может занять до полугода.

Уникальность ситуации с уфимским «Роскомснаббанком» заключается в том, что с момента отзыва лицензии прошло уже полтора года, а процесс банкротства даже не был запущен – акционеры оспаривают это решение в Арбитражном суде Башкирии.

ТРЕТЬЕ ЛИЦО

В свою очередь, прокуратура республики попыталась стать участником судебного процесса как третье лицо, не заявляющее отдельных требований. Более того, на судебном заседании в конце ноября 2020 года временная администрация «Роскомснаббанка» и представители Центробанка России заявили, что не возражают против участия надзорного органа. Акционеры банка через своего представителя заявили, что оставляют этот вопрос на усмотрение суда.

В конце февраля 2020 года суд назначил финансово-экономическую экспертизу, которую должны были подготовить компетентные независимые эксперты. Они достаточно долго изучали банковскую документацию, из-за чего заседания постоянно переносились. На данный момент результаты этой экспертизы пока не были озвучены.

В свою очередь, прокуратура Башкирии в октябре этого года заявила ходатайство об участии в деле, мотивируя это тем, что к ним поступило обращение от председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. В этом документе глава регулятора обращала внимание на то, что по ее мнению, «Роскомснаббанк» выдавал кредиты сомнительным заемщикам.

Однако судья Айдар Камаев отказал прокуратуре в участии в этом деле, ссылаясь на то, что привлечение к банкротным делам государственных и правоохранительных органов – право суда, а не его обязанность.

В определении Арбитражного суда Башкирии говорится, что «в рамках дела не устанавливался факт незаконной деятельности ПАО «Роскомснаббанк» связанной с кредитованием заемщиков», а нормы законодательства не были нарушены. Это значит, что точку в деле о банкротстве банка и отзыва у него лицензии ставить пока рано, но уже сейчас понятно, что никаких оснований для привлечения к нему правоохранительных органов нет.