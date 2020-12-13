Впал в кому на 44 дня: в Башкирии мальчик умер после того, как у него не смогли найти свиной грипп

Сережа рос здоровым и активным ребенком, и ничего не предвещало беды. Фото предоставлено Юлией Шангиной

Семья Шангиных из Бирска до сих пор не могут прийти в себя после страшной трагедии: весной 2018 года из-за халатности врачей они потеряли своего младшего сына. Из-за того, что ребенка вовремя не начали обследовать и лечить, у 4,5-летнего мальчика развился отек мозга, менингоэнцефалит – ребенок впал в кому, где пробыл 44 дня, и умер, так и не приходя в сознание. Но самое ужасное, что прошло уже почти три года, но виновных в смерти так до сих пор установить не удалось.

«ЖАЛОВАЛСЯ НА НЕБОЛЬШУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И БОЛЬ В ЖИВОТЕ»

Мама Сережи Юлия Шангина вспоминает, что ее сын рос здоровым, веселым и активным ребенком. Она до мелочей помнит тот роковой день, 14 февраля 2018 года, когда утром она отвела сына в детский сад, а уже в обед позвонила воспитательница и сказала, что Сереже стало плохо. Родители забрали сына и отвезли его в детскую поликлинику, поскольку малыш жаловался на небольшую температуру и боль в животе. Мальчика отправили на консультацию к хирургу, чтобы исключить аппендицит, а потом снова к педиатру, где ему, наконец, поставили диагноз ОРВИ, выписали лекарства и отправили домой.

- В пятницу вечером я пришла с работы, сын уже лежал вялый на кровати и не вставал. Было видно, что ему совсем плохо. С мужем мы завернули его в одеяло и бросились в поликлинику. Нас тогда отправили в инфекционное отделение. Сделали капельницу, но никаких анализов, обследований – ничего. В субботу жар под 40 уже не сбивался, я просила вызвать врача, дать нам жаропонижающее, но никого не было. Лишь только медсестра принесла спирт, чтобы я обтирала ребенка – вот и все лечение, - с ужасом вспоминает Юлия. – К вечеру у сына начались судороги и его перевели в реанимацию.

Никто из врачей и предположить не мог, что у малыша свиной грипп. Фото предоставлено Юлией Шангиной

«ПОЧЕМУ ВЫ ТАК ПОЗДНО ПРИВЕЗЛИ РЕБЕНКА?»

В воскресенье мальчику сделали КТ головного мозга, где выявился небольшой отек головного мозга. Юлия плакала и умоляла дежурных врачей отправить их с сыном в Уфу, но от нее только отмахивались – мол, состояние стабильное, делаем, что можем.

- К вечеру воскресенья Сережа стал заговариваться: сидел и пересчитывал свои пальчики, рассказывал стихотворения, просто глядя перед собой. Нас с мужем уже начал путать, не узнавать, а потом и вовсе перестал на что-либо реагировать. И только в понедельник на обходе врач, видя, что ребенок уже в полукоматозном состоянии, все же вызвала реаниматологов из Уфы, - говорит безутешная мать.

Мальчика отвезли в детскую уфимскую клинику и поместили в реанимацию. Врачи сразу предупредили родителей, что состояние их сына очень тяжелое, и они не дают никаких прогнозов…

- Врач мне еще говорит – ну что же вы так, зачем так поздно ребенка привезли. К нам со всех уголков Башкирии привозят, а вы из Бирска - и так затянули. Вот привезли бы хотя бы на пару дней раньше… Можете представить, что я чувствовала в этот момент? – голос Юлии прерывается, ей до сих пор больно вспоминать произошедшее. – Сережу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, где он пролежал 44 дня. Вывести его в сознание не удалось, врачи констатировали смерть мозга. 27 марта мой сын умер…

«СВИНОЙ ГРИПП ОБНАРУЖИЛИ ТОЛЬКО НА ВСКРЫТИИ»

Но что же случилось с маленьким мальчиком? Из-за чего он буквально за несколько дней впал в кому, из которой уже не смог выбраться. Причина оказалась совершенно неожиданной для всех – свиной грипп, который и привел к такому серьезному осложнению как менингоэнцефалит и отек мозга, но выяснилось это только во время вскрытия. А все потому, что ни в Бирске, ни в Уфе никто не сделал необходимые анализы и не выяснил, что за инфекция привела к менингоэнцефалиту.

- После смерти сына с нами никто даже не попытался связаться. Муж пошел к главврачу узнать – как же так? Что же произошло, что наш сын умер. Никто говорить или объяснять что-то нам не стал, а потом просто прислали отписку, что «врачи сделали все, что могли», - говорит женщина.

Фото предоставлено Юлией Шангиной

«РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ПРОДВИНУЛОСЬ ЗА ТРИ ГОДА»

Сразу после смерти сына безутешные родители решили, что будут добиваться возбуждения уголовного дела – им необходимо было знать, по чьей вине их младший ребенок умер. Заявление приняли, но на расследование направили в Бирск, по месту жительства Шангиных. Вот только прошло уже почти три года, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Адвокат семьи Шангиных Александр Войцех указывает на несколько нарушений в расследовании. Во-первых, в назначенной экспертизе речь шла только о действиях врачей бирской больницы, и ни слова – про уфимскую клинику, где ребенок провел больше месяца до самой смерти. Но ведь и в уфимской больнице не были проведены необходимые анализы и исследования, которые бы выявили у ребенка свиной грипп. А ведь от определения точного диагноза и возбудителя заболевания напрямую зависит и тактика лечения.

Далее Александр Войцех подчеркивает на то, что все необходимые экспертизы не были проведены вовремя, а расследование уголовного дела и вовсе останавливалось. Врачей опрашивали лишь формально, их ответы «под копирку» тоже всех устраивали. И сейчас есть проблема – расследование завершится не раньше апреля 2021 года, а в марте истечет трехлетний срок, в течение которого виновных в смерти мальчика лиц можно привлечь к уголовной ответственности.

- Существует высокая вероятность того, что привлечение виновных лиц к уголовной ответственности станет невозможным. В таком случае виновное лицо будет освобождено от наказания, но за потерпевшим приговором будет закреплено право на возмещение вреда, причиненного преступлением, либо в рамках уголовного дела будет рассмотрен соответствующий иск, - объясняет адвокат.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.