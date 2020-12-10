«Золотой запас» в Башкирии: как развивается ситуация на данный момент

Заемщики инвестиционной площадки «Золотой запас» представили новые гарантии возврата денег заимодавцам

История с вкладчиками инвестиционной площадки «Золотой запас» продолжает развиваться. Как известно, на данный момент в отношении как самой фирмы с одноименным названием, так и других организаций, привлекавших деньги заимодавцев, проходят процедуры наблюдения. В ходе этих процедур компании-заемщики предоставляют новые гарантии возврата денег. Как сейчас развивается ситуация, в материале «Комсомолки».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Полтора года назад Центробанк России отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка», где находились деньги заимодавцев инвестиционной площадки «Золотой запас». Доступ к своим накоплениям тогда потеряли четыре тысячи человек. Вскоре вкладчики объединились в несколько инициативных групп и пришли к выводу, что самый перспективный вариант их возврата – банкротство фирм-заемщиков. С тех самых пор, как в отношении этих организаций была введена процедура наблюдения, внешние управляющие разыскали у них ценные активы. Они-то и стали гарантией возврата денег заимодавцам.

В начале ноября 2020 года в башкирском парламенте была создана межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации с «Золотым запасом». В ее состав вошли депутаты Курултая Башкирии, представители прокуратуры и МВД, Совета по правам человека при главе республики, а также представители бэк-офиса ООО «Золотой запас», инициативных групп заимодавцев, арбитражный управляющий и финансовый омбудсмен. Возглавил рабочую группу вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов.

НОВЫЕ ГАРАНТИИ

Как уже писала ранее «Комсомолка», в качестве гарантий возврата денег заимодавцам инвестиционной площадки «Золотой запас» заемщики представили несколько активов. Рассмотрим подробнее, как развивается ситуация с каждым из них.

Недавно завершился процесс оформления в собственность компаний-заемщиков двух активов – земельного участка под Уфой и крупного объекта недвижимости в центре башкирской столицы – гостиницы «Уралтау». Оба актива теперь принадлежит двум фирмам, которыми, в свою очередь, на правах общедолевой собственности, владеют компании-заемщики.

Первая фирма – это ООО «Уралтау», в собственности которой находится одноименная гостиница на улице Гоголя, 72. Недавно гостиничный комплекс прошел процедуру оценки и был выставлен на продажу за 800 миллионов рублей. Объявления можно найти на крупнейших площадках по продаже недвижимости.

Объявление о продаже гостиницы «Уралтау» появилось на крупнейших площадках по продаже недвижимости

Здание в историческом центре Уфы площадью 7 тысяч квадратных метров представляет собой гостиничный комплекс с конференц-залом, рестораном и подземной парковкой. Вместе с ним продается и земельный участок площадью в 35 тысяч квадратных метров. Сейчас собственники этого объекта заключили договор с риэлторской компанией, которая найдет покупателя.

Каждой из компаний-заемщиков, которые работали через «Золотой запас», принадлежит доля в этом объекте пропорционально объемам требований заимодавцев. «Тихой гавани» принадлежит 19% актива, «Золотому запасу» 4%, «Центру комплексных решений» 14%, «Новации» 7%, «Парк-Сити» 13%, «Форуму» 6%, «Дарс» 29%, «Советнику» 7%. Это значит, что после продажи «Уралтау» каждая из этих ООО получит такой процент от общей суммы. А потом эти деньги будут выплачены вкладчикам.

ЕЩЕ ОДИН АКТИВ

Все, кто следит за развитием ситуации вокруг «Золотого запаса», наверняка интересуются как сейчас обстоят дела с еще одним активом, который должен гарантировать заимодавцам возврат денег. Речь идет о земельных участках общей площадью порядка тысячи гектаров в районе поселка Русский Юрмаш в Уфимском районе Башкирии. Напомним, ранее участки также были оформлены в собственность ООО «Родные просторы». А этой фирмой, в свою очередь, владеют фирмы-заемщики пропорционально объемам требований. Проще говоря, каждый из заемщиков после продажи этих участков получит свой процент.

Как и в случае с гостиничным комплексом «Уралтау», доли в этом активе распределились следующим образом: «Тихой гавани» принадлежит 19%, «Золотому запасу» 4%, «Центру комплексных решений» 14%, «Новации» 7%, «Парк-Сити» 13%, «Форуму» 6%, «Дарс» 29%, «Советнику» 7%.

Процесс перевода этих земель из сельскохозяйственных в земли населенных пунктов идет полным ходом. Представители властей республики неоднократно заявляли, что заинтересованы в этом процессе и никаких бюрократических проволочек, в связи с этим не возникнет. Более того, для заимодавцев «Золотого запаса», которые получили гарантии возврата своих денег благодаря этому активу, есть еще одна хорошая новость.

В настоящее время в Правительство Республики представлен проект комплексного развития территории в поселке Русский Юрмаш. Как удалось узнать «Комсомолке», речь идет о масштабном инвестиционном проекте на сумму порядка 16 млрд рублей. Чем этот проект может быть интересен потенциальному инвестору?

Так будет выглядеть логистический центр, который планирует построить инвестор в районе поселка Русский Юрмаш

Когда завершится строительство Восточного выезда из Уфы, в поселок Русский Юрмаш можно будет добраться почти из любой точки города. И это автоматически увеличит привлекательность земельных участков на этой территории. Более того, появился инвестор, который готов вложить большие деньги и заинтересован в покупке тех самых земель, принадлежащих фирмам-заемщикам площадки «Золотой запас».

- Есть инвестор, планирующий реализацию масштабного инвестиционного проекта в этом районе. Он включает в себя создание транспортной инфраструктуры и логистического центра. Инвестор заинтересован в выкупе этих земель, которые принадлежат ООО «Родные просторы», - пояснил в беседе с «Комсомолкой» председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Барабаш.

Проще говоря, земельные участки, которые принадлежат фирмам-заемщикам, не только ценный и осязаемый актив, но и потенциальный покупатель на него уже есть. А сам масштабный инвестиционный проект проходит процедуру согласования в правительстве Башкирии.

КСТАТИ

Ранее «Комсомолка» писала, что вкладчики «Золотого запаса» объединились в две большие инициативные группы. Произошло это практически сразу после отзыва лицензии «Роскомснаббанка», из-за чего и были заморожены счета фирм-заемщиков. Обе группы заимодавцев поддержали «банкротный» вариант разрешения возникшей ситуации.

С тех самых пор, как было принято решение провести заемщиков через процедуру банкротства, внешние управляющие нашли у них ценные активы – земельные участки и коммерческую недвижимость. Таким образом были установлены реальные гарантии возврата денег. А общая сумма долга по данным МВД по Башкирии на данный момент составляет 1,4 млрд рублей. Как мы видим, на сегодняшний день заемщики представили конкретные гарантии по возврату денег.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.