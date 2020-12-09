В Башкирии четыре ребенка попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Учалы четыре ребенка попали в больницу из-за отравления хлоркой в бассейне. Об этом сообщили региональный Следственный комитет и МЧС. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел сегодня днем, 9 декабря, в бассейне «Дворца творчества», где на занятиях по плаванию находились 16 детей [6 мальчиков и 10 девочек] в возрасте от 8 до 12 лет и двое тренеров. Проведя некоторое время в воде, все они почувствовали резкий запах хлора и ощутили недомогание, после чего покинули бассейн и вышли на улицу.

фото: МЧС РБ

В Учалинскую центральную районную больницу были доставлены четверо детей – два мальчика и две девочки. Врачи диагностировали им отравление парами хлора.

- После осмотра [...] все дети отпущены домой с родителями на амбулаторное лечение. Их состояние удовлетворительное, - передали в МЧС.

На место происшествия выехали криминалисты Следственного комитета и специалисты Роспотребнадзора. Сейчас они осматривают бассейн, опрашивают работников «Дворца творчества» и других свидетелей.

фото: МЧС РБ

Напомним, более жесткий случай с отравлением детей парами хлора в бассейне произошел в Астрахани 7 декабря. Среди пострадавших десятки несовершеннолетних и взрослые. Пять маленьких пациентов оказались в реанимации.