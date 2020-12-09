Уфимка хочет наказать виновных в том, что ее маму отправили умирать домой с трофическими язвами

Несколько месяцев Светлана мучалась от боли, но госпитализировать ее никто не спешил

В конце апреля 2020 года «КП-Уфа» писала об ужасающей истории 56-летней уфимки Натальи Яценко. Тогда к нам в редакцию обратилась дочь женщины и рассказала, что ее мама мучается от невыносимой боли из-за кровоточащих язв на ноге, но врачи отказывались госпитализировать женщину, убеждая, что «все прекрасно лечится дома». Лишь после нашей публикации Наталью все же согласились госпитализировать в клинику, но было уже поздно. Через несколько часов женщина скончалась от интоксикации организма.

В надежде, что хоть кто-то ответит за смерть матери, дочь Натальи обратилась с заявлением в Следственный комитет. Вот только прошло уже больше 7 месяцев, но расследование так и не сдвинулось с мертвой точки. Почему так произошло – разбиралась «Комсомолка».

«ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕТ»

Впервые Наталья попала в больницу еще в октябре 2018 года: из-за хронической обструктивной болезни легких у женщины начались сильные отеки, которые вскоре превратились в кровоточащие язвы. Месяц уфимка пролежала под аппаратом ИВЛ, после чего постепенно начала идти на поправку.

В следующий раз Наталья снова попала в больницу в декабре 2018 года, с того момента язвы уже не заживали полностью, доставляя серьезные неудобства и боль. Тогда же выяснилось, что у женщины есть и порок сердца, к Наталье домой постоянно приходили участковый хирург и терапевт, выписывали ей антибиотики и противовоспалительные мази, но состояние ее все ухудшалось. Хирург неоднократно выписывал направление на госпитализацию, но каждый раз врачи утверждали, что в больнице необходимости нет. Тем временем воспаление перекинулось уже на ягодицы и спину, Наталья перестала спать от невыносимой боли.

В конце апреля, получив очередной отказ на госпитализацию, мол «у нас карантин, идите уже домой», измученная дочь Натальи решила дать истории огласку. О чудо, уже на следующий день женщине позвонили из больницы, сказали, что Наталью срочно госпитализируют. Но несмотря на все усилия врачей уже к вечеру женщины не стало. В справке сиротливо значилось «Остановка сердца.».

- Перед нами никто даже не извинился, будто все в порядке вещей. Лечащий врач даже не вышел с нами на связь, хотя ведь это их по вине все так произошло! Мама буквально угасла за месяц, а ее еще можно было спасти, - вспоминает Ксения Яценко. – В протоколе вскрытия говорилось, что у мамы были «небольшие трофические язвы», хотя даже без медицинского образования было понятно, что началась гангрена.

Из-за кровоточащих трофических язв женщина не могла двигать и спать, но врачи утверждали, что это все прекрасно лечится амбулаторно

«ПОЧТИ 8 МЕСЯЦЕВ НИКАКИХ ПРОДВИЖЕНИЙ»

Восстановить справедливость и наказать виновных в смерти женщины намерен и адвокат семьи Яценко Александр Войцех.

- Во-первых, сразу после смерти женщины в больнице должны были сообщить об этом в следственный комитет, ведь по каждому факту смерти проводится доследственная проверка, но, конечно, этого никто не сделал. В итоге мы добились того, что уголовное дело было возбуждено только 7 июня 2020 года. Конечно, за это время в больнице успели подчистить всю документацию, но и это еще не все. В СК по нашему ходатайству назначили две важные экспертизы, но своевременно их провести не смогли. В итоге отписки по этому поводу пришли в управление СК еще в июле, где долгое время просто пылились на полке, пока мы были уверены, что просто не дошла наша очередь на проведение этих экспертиз, - перечисляет Александр Войцех.

Но самым возмутительным адвокат считает то, что следователи и вовсе на время приостановили расследование, хотя нужно было добывать доказательства - допросить врачей, изъять медицинскую документацию, проводить очные ставки. Но ничего из этого не проводилось на протяжении почти 8 месяцев.

- Сейчас мы намерены добиваться личного приема у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Только в этом случае есть шанс, что расследование уголовного дела, наконец, сдвинется с мертвой точки. Наконец, будут проведены все необходимые экспертизы, а сам ход дела возьмут под личный контроль, - подчеркивает Александр Войцех.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.