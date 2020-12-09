«Ни извинений, ни компенсации, ни помощи»: в частном детском саду в Уфе 3-х летнему ребенку разбили голову

Самуилу наложили швы

В одном из частных садиков Уфы в ноябре произошел вопиющий случай – во трехлетнему Самуилу разбил голову один из воспитанников. Травмпункт, наложение швов и бессонные ночи – вот, что заработал малыш. Но больше всего родители пострадавшего ребенка недовольны действиями руководства учреждения. В первую очередь, невнимательностью сотрудников – во время драки мальчиков рядом были три сотрудницы, и никто из них не обратил внимания. Во-вторых, отношением детского садика после случившегося – со слов матери Карины, администрация долгое время не выходила на связь и не отвечала на сообщения.

КУСАЛСЯ И РАНЕЕ

Карина рассказывает, что ее ребенок ходил в детский сад до инцидента всего три недели, там был мальчик, который кусался.

- Я просила воспитателей следить за ним, потому что сын однажды забрала домой покусанного. Он у меня спрашивал, мол, мама, почему он меня кусает? Мою просьбу выслушали, кивнули, сказали, что будут следить. Но в этот же день позвонили и сказали, что сын упал и голову разбил. Это случилось в 11:30, когда они собирались выйти на прогулку. Они начали бороться, а потом мальчик толкнул его и Самуил улетел прямо в стенку, - говорит Карина.

Женщина рассказывает, что ее сын был в двух шапках, и это уберегло его от более серьезных травм. Со слов Карины, ЧП в детском саду объяснили «обнимашками» – мол, детки обнимались, а потом упали. Но, когда появилось видео, все встало на свои места – мальчики боролись. Карина прилетела в детский сад в считанные минуты – далее травмпункт и наложение швов.

У ребенка болит голова

- Самое ужасное, что во время их борьбы рядом стояли три взрослые женщины, никто из них не разнял детей, надо было до такого довести, - говорит мать. - Мне так обидно за него, за нашу семью, я до сих думаю, что могла потерять своего долгожданного мальчика в тот день.

«ДА У ВАС ГИПЕРОПЕКА»

- Ни нормальных извинений, ни компенсации, ни помощи или поддержки нет, нет и нет. Лишь физическая и психологическая травма у сына. Мне вообще сказали в детсаду, что от меня идет гиперопека, это потому что у меня первый ребенок. А что, если второй или десятый, его можно головой об стену бить? – задается вопросом Карина. – Я считаю, что за детьми нужно следить, сколько бы их у тебя не было. За ними глаз да глаз нужен. Я ведь платила деньги, чтобы он был под присмотром, а не для того, чтобы все так обернулось.

Сейчас родители Самуила хотят добиться возбуждения уголовного дела из-за халатности администрации учреждения.

«ЗАПРОСИЛИ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

КП-Уфа связалась с директором детского центра Викторией Нургалиевой и послушала версию второй стороны.

- Да, 17 ноября такой инцидент действительно был. После случившегося медсестра оказала ребенку помощь, перевязала голову. Мои сотрудницы связались с мамой, она приехала, была в шоке. Конечно, мы все ее понимаем – приезжаешь, а тут сын с перебинтованновой головой. Но Самуил уже не плакал, не было головокружения, тошноты. Мои сотрудницы извинились, я всегда их этому учу. С Кариной у нас тоже всегда были хорошие отношения, она очень хорошая и доброжелательная мама, но вот этот случай все испортил. После него воспитатели написали объяснительную, почему не углядели. Встретились с мамой мы в полиции, я извинилась сама, потом предложила оплатить услуги психолога или бассейн. Я тоже дорожу своей репутацией, мне война ни к чему. Мы предложили им 30 тысяч рублей как компенсацию, они отказались. В минувший понедельник отец мальчика вместе с юристом пришли к нам и сказали заплатить им 150 тысяч рублей. Мы отказались. Что это за сумма? Как она сформировалась? На этом история закончилась. Мне сказали, что встретимся в суде, - рассказала Виктория.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.