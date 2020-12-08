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Ночной пожар с тремя погибшими и закрытие борделя: самые громкие ЧП в Башкирии за прошедшую неделю

Вспоминаем события, которые обсуждала вся республика
Эльвина АПАРИНА
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Семеро пожарных ликвидировали огонь, после чего, разгребая завалы, нашли под ними тела троих человек.

Семеро пожарных ликвидировали огонь, после чего, разгребая завалы, нашли под ними тела троих человек.

Минувшая неделя выдалась в Башкирии неспокойной: смертельные пожары, убийство спящего медведя браконьерами, налет на бордель, наезд на пожилых супругов. Напомним о самых ярких событиях.

РАЗБУДИЛИ И УБИЛИ

2 декабря двое жителей Хайбуллинского района решили поохотиться в лесу на медведя без лицензии. За 15 тысяч рублей они заручились поддержкой 60-летнего жителя села Ивановка, который показал им расположение ближайшей берлоги. По пути к указанном месту они убили косулю, но подбирать жертву не стали, а сразу отправились за главной добычей. Браконьеры нашли берлогу, разбудили спящего медведя и застрелили его. Правда, уйти с места живодеры не смогли – их заметил охотничий инспектор, который передал информацию полицейским. После задержания злоумышленников правоохранители изъяли у них два автомобиля, два охотничьих ружья, патроны, нож, рацию, топор и останки животных. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

БОРДЕЛЮ – ДО СВИДАНИЯ

В Салавате 3 декабря полиция накрыла салон интимных услуг, работавший под видом сауны. На месте сотрудники задержали двух женщин 25 и 36 лет. Первая уже ранее предоставляла интимные услуги за деньги и была однажды задержана, в ее действиях правоохранители усмотрели признаки административного правонарушения. Вторую тоже заподозрили в проституции. Сейчас проводится проверка, в результате которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело на жриц любви.

НАСМЕРТЬ СБИЛИ СУПРУГОВ

5 декабря в Уфе на улице Сельская Богородская 28-летний автомобилист сбил двоих пенсионеров, которые шли по краю дороги. К ЧП привело отсутствие тротуаров. В темное время 79-летняя женщина и 76-летний мужчина прогуливались, как на них наехала иномарка. Удар был такой силы, что пенсионерка погибла на месте, а ее супруг был госпитализирован. За его жизнь боролись медики, но все тщетно – травмы были тяжелые, и он скончался в больнице.

ПОГИБЛА СЕМЬЯ

В ночь на 8 декабря в Баймакском районе случился смертельный пожар. В селе Ишмурзино на улице Крестьянской загорелся частный бревенчатый дом. Семеро пожарных ликвидировали огонь, после чего, разгребая завалы, нашли под ними тела троих человек. Погибшими оказались 56-летняя женщина и ее сыновья 31 и 35 лет. К месту происшествия выехал заместитель начальника ГУ МЧС Башкирии Алексей Головко. Также направлена оперативная группа Главного управления и испытательная пожарная лаборатория. Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.

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