Ночной пожар с тремя погибшими и закрытие борделя: самые громкие ЧП в Башкирии за прошедшую неделю

Семеро пожарных ликвидировали огонь, после чего, разгребая завалы, нашли под ними тела троих человек.

Минувшая неделя выдалась в Башкирии неспокойной: смертельные пожары, убийство спящего медведя браконьерами, налет на бордель, наезд на пожилых супругов. Напомним о самых ярких событиях.

РАЗБУДИЛИ И УБИЛИ

2 декабря двое жителей Хайбуллинского района решили поохотиться в лесу на медведя без лицензии. За 15 тысяч рублей они заручились поддержкой 60-летнего жителя села Ивановка, который показал им расположение ближайшей берлоги. По пути к указанном месту они убили косулю, но подбирать жертву не стали, а сразу отправились за главной добычей. Браконьеры нашли берлогу, разбудили спящего медведя и застрелили его. Правда, уйти с места живодеры не смогли – их заметил охотничий инспектор, который передал информацию полицейским. После задержания злоумышленников правоохранители изъяли у них два автомобиля, два охотничьих ружья, патроны, нож, рацию, топор и останки животных. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

БОРДЕЛЮ – ДО СВИДАНИЯ

В Салавате 3 декабря полиция накрыла салон интимных услуг, работавший под видом сауны. На месте сотрудники задержали двух женщин 25 и 36 лет. Первая уже ранее предоставляла интимные услуги за деньги и была однажды задержана, в ее действиях правоохранители усмотрели признаки административного правонарушения. Вторую тоже заподозрили в проституции. Сейчас проводится проверка, в результате которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело на жриц любви.

НАСМЕРТЬ СБИЛИ СУПРУГОВ

5 декабря в Уфе на улице Сельская Богородская 28-летний автомобилист сбил двоих пенсионеров, которые шли по краю дороги. К ЧП привело отсутствие тротуаров. В темное время 79-летняя женщина и 76-летний мужчина прогуливались, как на них наехала иномарка. Удар был такой силы, что пенсионерка погибла на месте, а ее супруг был госпитализирован. За его жизнь боролись медики, но все тщетно – травмы были тяжелые, и он скончался в больнице.

ПОГИБЛА СЕМЬЯ

В ночь на 8 декабря в Баймакском районе случился смертельный пожар. В селе Ишмурзино на улице Крестьянской загорелся частный бревенчатый дом. Семеро пожарных ликвидировали огонь, после чего, разгребая завалы, нашли под ними тела троих человек. Погибшими оказались 56-летняя женщина и ее сыновья 31 и 35 лет. К месту происшествия выехал заместитель начальника ГУ МЧС Башкирии Алексей Головко. Также направлена оперативная группа Главного управления и испытательная пожарная лаборатория. Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.