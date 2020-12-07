Жителей Башкирии привьют вакциной «Гам-Ковид-Вак» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минздраве сообщили о начале вакцинации от коронавируса в Башкирии.

7 декабря на оперативном совещании в правительстве Башкирии замминистра здравоохранения Динара Еникеева анонсировала – в республику привезли 1200 штук вакцин от коронавируса. Медик рассказала, что сегодня их распределят и начнут ставить. «КП-Уфа» узнала, куда определят вакцины, кого привьют в первую очередь, нужно ли прививаться тем, кто уже переболел. На интересующие читателей вопросы ответила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина.

СКОЛЬКО ВАКЦИН И КАК ИХ РАСПРЕДЕЛЯТ?

Первую партию вакцины (1200 штук - Ред.) от коронавируса завезли в Башкирию 4 декабря. Сейчас идет распределение доз по медучреждениям. Их отправят в больницы Уфы и Стерлитамака, дозы привезут в городские больницы и поликлиники. Также вакцину получат Республиканская клиническая больница имени Куватова и Республиканская детская больница. Вакцинация пройдет на вышеперечисленных площадках, начнется она в среду.

КОГО ПОЛУЧИТ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Первая партия вакцин достанется медикам и учителям. В приоритете те врачи, которые работают в красной зоне ковид-госпиталей, и те, что ведут первичный прием пациентов с симптомами коронавируса.

ЧТО, ЕСЛИ ОНИ ОТКАЖУТСЯ?

Вакцинация от коронавируса в Башкирии, конечно же, добровольная, бесплатная. От нее можно отказаться. 1200 доз – это очень мало. Поэтому если человек откажется, вакцине найдут применение. Сейчас ее пока не хватит даже всем желающим.

НУЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ ПЕРЕБОЛЕВШИМ?

Прививаться тем, кто переболел коронавирусом или перенес его бессимптомно, не нужно. В приоритете – те, кто не болел. А потом можно прививаться и тем, у кого есть антитела.

БУДЕТ ЛИ ДИАГНОСТИКА ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ?

Общая диагностика перед прививкой обязательно будет. Врачи мерят давление, оценивают общее состояние, никакие дополнительные анализы сдавать не нужно. Введение вакцины проводится натощак, питание разрешено не ранее чем через 30-60 минут после прививки.

УФИМЕЦ УЖЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ В МОСКВЕ

В октябре 2020 года «КП-Уфа» писали о 55-летнем уфимце Рустэме Валееве, который стал добровольцем в испытании вакцины против коронавируса. Теперь он не опасается вируса и спокойно выходит на улицу. Ему, кстати, пришлось сдать кучу анализов перед прививкой. Он сделал ПЦР на ковид, сдал кровь на антитела, наркотики, алкоголь, ВИЧ, гепатит. После обследования его уже пригласил врач на прививку. Рустэма предупредили только об аллергической реакции, других «побочек» не было. Благо все прошло успешно, уфимец чувствует себя хорошо. Попытку испытать вакцину Рустэм не считает героизмом, с его слов, это возможность защитить свой организм.