«Сорвана отправка восьми воинских команд»: военком Башкирии рассказал о ходе призывной кампании

На сегодняшний день из Башкирии в войска отправились 3044 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии с докладом выступил военком республики Михаил Блажевич. Он рассказал о ходе осенней призывной кампании 2020 года и озвучил неприятную новость: регион проваливает планы по призыву молодых людей в российскую армию.

Согласно планам, до конца этого года из Башкирии в войска должны отправиться более четырех тысяч человек. На начало декабря на военную службу призваны 3947 жителей республики, что составляет 95% от плана.

- По состоянию на 7 декабря в войска отправлено 3044 человека. Необходимо учитывать, что в числе призванных на службу 211 человек подали жалобу на призывные комиссии и с высокой долей вероятности не будут отправлены для прохождения военной службы, - отметил военный комиссар республики. – Учитывая это, мы должны призвать на военную службу еще более 400 человек. А свободных ресурсов в муниципалитетах республики практически не осталось.

Михаил Блажевич подчеркнул, что в 12 районах Башкирии местные военкоматы не выполняют план по призыву молодых людей. По данным Республиканского военного комиссариата, на сегодняшний день самыми отстающими районами стали Стерлибашевский, где призвали только 46,4% от плана, и Бакалинский район, где на службу отправились всего 50% от общего числа призывников.

По словам военного комиссара Башкирии, на начало декабря этого года более трех тысяч потенциальных призывников направлены на дополнительное медицинское обследование. Из них 624 человека так и не завершили его. Возможно, что эти молодые люди пытаются уклониться от призыва на военную службу.

Что касается уклонистов от службы в армии, то еще летом 2020 года, по завершении весенней призывной кампании, их было порядка 2,5 тысяч человек. Это молодые люди, которые не явились на призывные комиссии и стали скрываться. По словам Михаила Блажевича, к началу декабря 30% из них удалось разыскать.

- На сегодняшний день республика с призывом молодого пополнения в войска не справляется. В связи с этим сорвана отправка восьми воинских команд и перенесена на более поздний срок, - пояснил Михаил Блажевич.

Военком Башкирии попросил власти республики усилить работу по поиску уклонистов, ускорить прохождение дополнительного медобследования и пресечь работу организаций, оказывающих «разного рода юридические услуги призывникам».

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы выполнить планы по осеннему призыву в армию и назначил ответственным за эту работу руководителя своей администрации Александра Сидякина.