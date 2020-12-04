По инициативе «Садового кольца» создана рабочая группа по благоустройству «Кошкиного леса»

Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне, 3 декабря, произошло важное событие. За одним столом собрались представители Группы компаний «Садовое кольцо», которая планирует строительство двух ЖК в микрорайоне Глумилино и благоустройство Кошкиного леса, представители властей Башкирии и Уфы, архитекторы и экологи, а также местные активисты: блогеры, а также неравнодушные жители микрорайона. Собрались с простой целью: наконец, расставить точки над i в ситуации с Кошкиным лесом, развеять мифы и уменьшить тревожные настроения в обществе.

Были заданы интересующие всех вопросы, получены ответы и более того – сторонам удалось прийти к общему решению. Но обо всем по порядку.

ДЛЯ ЧЕГО ЗДЕСЬ ЗАСТРОЙЩИК ИЗ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Несмотря на большой ажиотаж вокруг истории с Кошкиным лесом и земельными участками рядом, на которых планируется строительство, еще не все знают: что здесь будет возводиться, при чем тут застройщик из московского региона и в чем, собственно, проблема. Поэтому в самом начале круглого стола представители ГК «Садовое кольцо» представили свою позицию по делу.

- Мы будем строить два жилых комплекса на 10 га земли, это примерно 13 тысяч кв. метров на гектар. И наша цель не только создать красивую архитектуру, которая не испортила бы ландшафт, но и решить социальные задачи, - рассказывает Михаил Фельдман, управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в РБ. – На этой территории появятся два детсада, школа на 1000 мест, по инженерной инфраструктуре - новые транспортные развязки, а также мы планируем приведение леса в порядок и создание большой парковой зоны, обеспечив, в том числе и санитарную поддержку. На решение вопросов благоустройства Кошкиного леса заложены инвестиции в размере более 100 млн рублей. Кроме того, мы решаем вопрос обманутых дольщиков. Это 2500 человек, которые ждали квартиры от «Госстроя», но пока не получили жилье. На решение этого вопроса будет потрачено 450 млн рублей.

По его словам, суммарно социальные вопросы составят 570 млн рублей. Немногие компании в Уфе готовы решать так масштабно социальные проблемы при строительстве такого небольшого объема жилья, отмечает Михаил Фельдман.

Михаил Фельдман Фото: Рустем АХУНОВ

КОШКИН ЛЕС: ЧТО БУДЕТ

На территории, ограниченной улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева, помимо участков, запланированных под возведение ЖК и объектов социальной инфраструктуры, есть еще лесной массив. Он знаком не только глумилинцам: эти деревья видно и со стороны ТРК «Планета», и из микрорайона Сипайлово. Все так привыкли к нему, что большинство местных даже не обращали на этот лес внимания. До того момента, как сюда не пришел бизнес и не активизировались общественники, которые обозначили вероятность того, что деревья «закатают» в асфальт. И все-таки: будет жив Кошкин лес?

- Изначально мы пригласили местную компанию, которая занимается благоустройством территории, чтобы посмотреть, что такое Кошкин лес, - рассказывает Анатолий Баталин, коммерческий директор ГК «Садовое кольцо». – Гулять там нельзя: кругом бытовой мусор, строительный хлам, обитают асоциальные элементы. Кроме того, мы попросили специалистов оценить состояние деревьев. Все – в удовлетворительном состоянии, и наша задача - сохранить лесной массив и привести его в порядок.

А именно, часть зеленой зоны превратят в парк, который планируется разбить на несколько тематических зон: для любителей активного образа жизни с треками для велосипедистов летом и лыжников зимой, детский городок для малышни, а также специальные зоны для пенсионеров и для прогулок всей семьей. Стоит отметить, что общая площадь проектируемой территории составляет порядка 90 тысяч кв. метров.

- Важный критерий - безопасность. Чтобы здесь было безопасно гулять не только днем, но и в любое время суток, будет проведено освещение, установлены видеокамеры в прогулочной зоне. В результате мы планируем создать отличный парк не только для жителей Глумилино, но и для всех уфимцев, - подчеркивает Анатолий Баталин. – При этом мы понимаем беспокойство о том, что Кошкин лес вырубят, и вместо сосен здесь останутся максимум мелкие кустики. Но мы заявляем: наши предложения не предусматривают вырубки.

Анатолий Баталин Фото: Рустем АХУНОВ

НЕ ВСЕ ТО, ГДЕ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ – ЛЕС

Но как же строить многоэтажки, садики и школы, дороги и спортивные площадки – не зачищая территорию? Это вообще реально?

По словам специалистов, тема, касающаяся городских лесов, далеко не однозначна.

- Когда речь касается городских лесов, всегда появляется проблема. Считается, что это священная вещь, трогать – нельзя, - говорит Евгений Чебаков, заместитель главы администрации ГО г. Уфа. – У нас в городе много лесов, и никогда в отношении них не проводились в достаточном количестве мероприятия по таксации, кадастру и так далее. И в законодательстве отсутствует конкретное понятие, что такое «городские леса». Я к тому, чтобы вы понимали: не все то, где растут деревья - городские леса. На сегодня эта территория по документам составляет 21.767 га. Но по факту - этого нет. Почему так вышло? Городские леса необходимо должным образом содержать, вести учет и так далее, а у города, увы, нет для этого возможностей.

Представитель столичной администрации высказался и по поводу Кошкиного леса. По его словам, имеется судебная резолюция: стройка на территории городских лесов, конечно же, не предполагается. Но конечную площадь этой территории можно установить только тогда, когда специалисты проверят все деревья.

- Часть этой территории не относится к городским лесам – это частная собственность. Благодаря дачной амнистии и приватизации владельцы бывших садовых товариществ давно приобрели эту землю в собственность, - отмечает Евгений Чебаков. – И сейчас эта земля нуждается в благоустройстве – ее нужно привести в адекватное состояние, чтобы там было приятно и безопасно находиться.

«МЫ ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ»

В силу условий, продиктованных эпидемиологической ситуацией, круглый стол смогли посетить лишь по несколько человек, отстаивающих интересы каждой из сторон. Защитников Кошкиного леса представляли самые активные общественники, имена которых уже знают все, кого волнует эта история.

- Площадь микрорайона Глумилино составляет порядка 150 га, и там нет ничего зеленого, кроме Кошкиного леса, - заявил Антон Давыдов, местный житель и активный общественный деятель. - Кошкин лес - не то, что показывают в соцсети. Его состояние удовлетворительное. Проблема есть, да, но это касается прилегающей территории, а там, где гуляют местные жители, мусора нет. Мы проводили субботники и знаем, как выглядит лес. А пройти туда можно не через территорию бывших садов, а по другой дороге. Кроме того, вызывает возмущение ваш проект. Да, мы хотим благоустроенный парк, хотя бы с дорожками, но где конкретика – где именно будет размещаться парковая зона? Почему один из участков на карте не включен в проект планировки? Вы хотите вывести его из категории лесов, чтобы устроить на нем проезд к территории ЖК? Я как представитель жителей Глумилино - категорически против, потому что это решение сократит территорию городских лесов. Мы за сохранение этого участка, чтобы не выводить из состава городских лесов, чтобы сосновые насаждения остались. А как организовать подъездные пути к вашим ЖК, думайте сами. В ответ Михаил Фельдман заверил оппонента и всех присутствующих, что изыматься участки не будут.

Антон Давыдов Фото: Рустем АХУНОВ

- Есть проект благоустройства леса, и эта работа будет вестись параллельно, - утверждает управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Башкирии.

- То, что мы презентовали - концепция, проект, как, на какой территории мы видим строительство ЖК и создание парка, - поясняет Ирина Карноух, директор департамента правового и градостроительного обеспечения ГК «Садовое кольцо». – Чтобы более детально обрисовать наш план, нужен проект освоения лесов, где будет изображаться все, за исключением капитальных строений. Кадастрирование лесов еще ведется, но я могу заверить, что уменьшения не произойдет. Мы изменим конфигурацию территории городских лесов, а не площадь. Относительно тех участков, которые в нашей собственности, могу сказать, что на них распространяется вид разрешенного использования – строительство жилых домов.

ПРО КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общественники высказали и общие настроения относительно нового игрока на рынке.

- До вас была компания, которая тоже показывала красивые картинки, даже лучше ваших, и про парк и про детские площадки, а по факту – мы ничего не получили, только бетонные коробки. Потому и нет доверия, - отмечает Владимир Гершов, житель Глумилино.

- Работа по созданию парка будет вестись параллельно. И в подтверждение того, что это не пустые слова, есть инвестиционное соглашение, - говорит Михаил Фельдман.

На заявление общественника отреагировал и представитель республиканской власти.

- Предлагаю составить документ, чтобы было юридически зафиксировано это обязательство застройщика, - говорит Артем Ковшов, заместитель министра по строительству и архитектуре РБ. – А в разрешении на строительство прописать площадь будущего парка. Чтобы через три года не вышло, что дома введены в эксплуатацию, а обещания по парку не выполнены.

Стороны пришли к тому, что есть разные способы, каким образом это решение можно оформить. - Для всех выгодно, если стройка, в том числе детсадов и школы, будет вестись параллельно. Люди будут больше доверять застройщику, а значит, будут высокие продажи. Кроме того, если застройщик создаст все условия, нам нужно будет только построить сами школу и детсады, иными словами, просто поставить коробки, - отмечает Артем Ковшов. – Кстати, насчет этой стороны вопроса. Многие думают, что если застройщик не возводит своими силами социальные объекты, то он не тратится. На самом деле, есть расходы на землю, на проектную документацию, инфраструктуру, инженерные изыскания. Это в разы больше, чем расходы на строительство зданий. Многие ли застройщики делают так?

ВЫРУБКА, КАРСТЫ И ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

В продолжение разговора про детский сад. Общественник Антон Давыдов подчеркнул, что та земля, на которой предполагается строить этот объект – весьма неблагоприятный участок относительно карстов. Будет ли безопасно вести тут строительство?

- Понимаете, у нас весь город закарстован, - говорит замминистра по строительству и архитектуре РБ. – Но все решения о строительстве в любом случае основаны на экспертизе. Только когда эксперт дает заключение относительно конкретного участка – можно строить, только тогда начинается процесс.

Упомянули общественники и про вырубку просеки – речь идет как раз о той дороге, где в октябре проходили акции в защиту Кошкиного леса.

- Так же, когда планировали строительство котельной, вырубили порядка 100 корабельных сосен, - напоминает Антон Давыдов.

По поводу дороги высказался представитель застройщика:

- В ноябре 2019 года там проходил субботник, и эта просека уже была. Кстати, на тот момент участок еще не был в нашей собственности, - подчеркивает Михаил Фельдман. – Но, как вы можете заметить, дорога эта неровная – именно потому, что сохранили деревья. Кстати, на том субботнике присутствовали активисты, и видели, что была санитарная очистка и корабельные сосны никто не трогал. А еще мы помогли техникой для вывоза мусора.

- Нельзя забывать про другой важный момент. Дорога по ул. Рудольфа Нуреева – построили и все были рады, понимали, что эта дорога нужна всем, и не только тем, кто будет жить в новостройках. Никто тогда не возражал насчет вырубки лесов, - говорит Артем Ковшов. – На месте лесного массива строили и другие дома, где сейчас живут люди, хотя там тоже росли деревья, которые пришлось вырубить. По поводу строительства котельной не было жалоб, потому что - она нужна. Когда строим дорогу или еще что-то нужное, люди спрашивают: когда уже достроят, и никто не интересуется насчет деревьев. Потому что есть необходимость.

Житель Глумилино Владимир Гершов напомнил застройщику про вопрос с обманутыми дольщиками. Дескать, 450 млн рублей планируется взять из прибыли. Но откуда сейчас, когда строительство даже не началось, и соответственно, продаж нет, взяться этой самой прибыли?

- Земельные участки в рамках сделки с Госстроем приобретены ГК «Садовое кольцо», чтобы за счет этих активов завершить объекты. Застройщик получает банковское финансирование, рассчитывается с генпрдрядчиком, а тот свои средства распределяет так, чтобы достроить проблемные объекты, - объяснила Ирина Карноух.

Михаил Фельдман напомнил, что есть дорожная карта, в соответствии с которой к концу этого года будет решен вопрос по 830 дольщикам.

Фото: Рустем АХУНОВ

ЧТО СКАЖУТ ЭКОЛОГИ?

- Зона рекреации создается в целях отдыха и оздоровления. Почему не привлекаются экологи? – задает вопрос блогер Юлия Касьянова. - Мое мнение такое: приближение застройки к лесу негативно скажется на его структуре. Такая ситуация не только Кошкиного леса касается. И от строительства парка экология здесь не выиграет. Люди будут гулять по парку, где еще будут ездить сотни авто - лучше не будет.

В ответ представители власти напомнили: необходимо расставлять приоритеты.

- В городе вообще жить вредно. И я сейчас не шучу. Нельзя жить в 33-этажном здании и иметь нетронутую природу за окном, - отмечает Евгений Чебаков. – Территориальные зоны устанавливаются правилами землепользования и застройки. Если это рекреационная зона - она может использоваться только в соответствии с видом разрешенного использования. То же касается и любой другой территориальной зоны. То, что смежные зоны влияют друг на друга - да, наверное, как-то влияют. Но правовых последствий для лиц, ведущих деятельность на этих территориях, нет.

Встал вопрос о мнении экологов, и, к счастью, в мероприятии принимал участие представитель этого сообщества экспертов. - О текущем состоянии древостоя я ничего пока сказать не могу, его жизненное состояние можно оценить только летом, - говорит Руслан Уразгильдин, ученый секретарь УИБ УФИЦ РАН. – Что можно сказать сейчас: выявляется антропогенная захламленность территории. Есть еще лесоводственная захламленность леса. Речь идет про подлесок, он очень густой, и поэтому из-за него ничего не видно. Здесь надо учитывать подходы к ведению лесного хозяйства, они разные. Если мы говорим про лес – это для него нормально, если здесь будет парк – то это плохо.

БУДЕТ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА

В деятельности круглого стола принимала участие и член Совета по правам человека при главе РБ, блогер Кристина Абрамичева:

- Благодаря «Комсомольской правде» сегодня ГК «Садовое кольцо» вышла на открытый диалог с общественностью. До этого у нас было чувство, что нас не слушают, чувство фрустрации. Еще летом мы предлагали создать парковую зону под названием «Уфимские родники», было обсуждение с администрацией Октябрьского района, но протокола мы так и не увидели. В целом, беспокоит ограничение обсуждений такого достояния города как Кошкин лес. На обсуждениях всегда спрашивают паспорт с регистрацией, как будто только жители этого микрорайона могут голосовать, как будто это не касается всех горожан. Отсюда и нарастают протестные настроения. Не надо доводить до этого.

- Мы ранее встречались в подобном формате с дольщиками Госстроя, у нас получилось прийти к общему решению. Мы всегда открыты к диалогу, - заявил Михаил Фельдман. – Поэтому предлагаем создать общественный контроль, рабочую группу, чтобы вместе решать вопросы, касающиеся этого объекта.

Кристина Абрамичева Фото: Рустем АХУНОВ

Представители общественности выразили согласие.

- Если вы не будет строиться в лесах и предлагать нам компенсацию на северных участках, а также будете прислушиваться к нашему мнению, то мы согласны, - говорит Антон Давыдов.

Вместе с тем общественники напомнили, что очень часто случается так: поначалу планируется много, а результат - огорчает.

- А вы не думали, что мы появились здесь именно потому, что кто-то много обещает и ничего не делает? – добавили представители ГК «Садовое кольцо».- Чтобы вы потом не говорили: нам не нравится, идите и переделайте, поэтому мы предлагаем – давайте работать вместе, сообща.

Мысль о работе сообща была всеми поддержана!