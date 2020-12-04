Коронавирус в Башкирии на 4 декабря школьники возвращаются в школы, а пенсионеры остаются дома

Дистанционное обучение для школьников республики закончилось, они возвращаются за парты. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии снова изменен указ о повышенной готовности. Его Радий Хабиров подписал на днях. Согласно поправкам в документе, для людей старше 65 лет в республике сохраняется обязательный режим самоизоляции до 31 декабря 2020 года. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями можно выходить на улицу только с 11 до 13 часов дня, в остальное время они должны находиться дома. Зато школьники возвращаются на очное обучение с 7 декабря.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По состоянию на утро 4 декабря 2020 года в Башкирии подтверждено 14 689 случаев коронавирусной инфекции. По данным минздрава, за сутки выздоровел 71 человек, всего – 12 211.

У 1854 человек болезнь протекает в легкой форме, они остаются на домашнем лечении. 538 находятся в больницах. Число умерших за сутки увеличилось на 1 и составляет 86 человек.

В Стерлитамаке тем временем завершилось строительство нового клинико-диагностического центра для ковидных пациентов. В настоящий момент на площадке остались только рабочие, которые будут помогать врачам и медработникам в пусконаладочных работах.

САМОИЗОЛЯЦИЯ – РАБОТАЕТ

В связи с тем, что пенсионерам продлили режим самоизоляции, стражам порядка поручено «усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима и обязательной самоизоляции». В оперштабе отмечают, что благодаря самоизоляции в регионе уменьшилась заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров на 10%. Минздрав республики также отметил, что пенсионеры стали реже обращаться в больницы и поликлиники с симптомами и подозрением на ковид. В целом власти региона считают, что ситуация с распространением коронавируса «стабилизируется, темпы роста заболеваемости замедляются», хотя в сутки коронавирусом заражаются в среднем 140 человек.

ШКОЛЬНИКИ ПОЙДУТ В ШКОЛЫ

С 7 декабря все школьники вернутся к очному режиму учебы. Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел глава республики Радия Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

По мнению властей региона, ситуация с COVID-19 стабилизировалась, поэтому учащихся можно возвращать за парты. Изначально с этой инициативой выступило Министерство образования Башкирии. Предложение поддержал местный Роспотребнадзор. Хабиров поручил Контрольному управлению проверить все школы региона на предмет соблюдения санитарных норм.

Ззаботу о детях, родители или опекуны которых попали в больницу, могут взять на себя центры «Семья» (8 347 286 02 23). Для этого нужно обратиться в службу семьи, социальный приют или орган опеки и попечительства – лично или через лечащего врача. Все время, пока родители остаются в больнице, ребенок будет находиться на полном гособеспечении. Школьники продолжат занятия. Мама и папа будут на связи с ребенком по телефону.

ВЕСЕЛЬЮ БЫТЬ

В Башкирии на оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции определились с некоторыми аспектами празднования Нового года в условиях пандемии.

Радий Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и елок, чтобы рассредоточить людей по разным территориям и избежать массового скопления граждан. Все площадки должны быть готовы к 10 декабря.

В детских садах разрешено проводить новогодние утренники, однако родителей на этих мероприятиях быть не должно.

Веселью быть – кафе, бары и рестораны в новогоднюю ночь смогут работать круглосуточного, а в дни каникул – только с 6:00 утра до 2:00 ночи. Жителям Башкирии не придется скучать дома.