«Хочу сделать невозможное!»: безногий Рустам Набиев в прямом эфире обратился с просьбой к Путину

Пообщался Путин и с супругой Рустама Индирой, спросил, не против ли она таких увлечений мужа, на что та ответила, что поддерживает его во всем и отпускает.

Сегодня, 3 декабря, Владимир Путин в режиме онлайн пообщался с представителями общественных организаций инвалидов, выслушал их проблемы и просьбы. На прямой линии с президентом был и уфимец Рустам Набиев, который стал инвалидом, потеряв ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Набиев рассказал Путину, что вся его жизнь изменилась после тех событий. И, как бы это странно ни звучало, в лучшую сторону.

- Тогда у меня не было времени на депрессии, жалость, недовольства. Нужно было брать себя в руки и начинать новую жизнь. После госпиталя приехал, женился на девушке, которая меня дождалась с армии. Родили двух дочерей. Занимаюсь спортом, прыгаю с парашютом, завел блог в Инстаграме, где более 900 тысяч подписчиков, - рассказал Рустам.

Уфимец поделился с президентом, что в 2020 году покорил на руках Эльбрус – наивысшую вершину Европы. Он стал первым, кто сделал это без ног, и скоро рекорд Рустама войдет в Книгу рекордов России. Следующая цель Рустама – покорить вершину Чо-Ойю в 8000 метров в Гималаях. Пообщался Путин и с супругой Рустама Индирой, спросил, не против ли она таких увлечений мужа, на что та ответила, что поддерживает его во всем и отпускает.

Сам Владимир Путин запереживал за слишком активный образ жизни Рустама и попросил «не прыгать с парашютом, ведь у Рустама растут такие сладкие девчонки».

Набиев попросил Путина, что было бы здорово, если бы такие группы во время экспедиций сопровождала съемочная команда, которая потом покажет фильм на экранах для того, чтобы доказать - нет ничего невозможного.

Президент обещал, что съемочная группа на таких событиях будет организована, ведь это вызовет интерес на любом из федеральных каналов. Сам Владимир Путин даже слегка забеспокоился за слишком активный образ жизни Рустама и попросил «не прыгать хотя бы с парашютом, ведь у Рустама растут такие сладкие девчонки».