Ущерб от телефонных и интернет-мошенников для жителей Башкирии в этом году составил порядка 7 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все больше жителей республики сталкиваются со злоумышленниками, которые наживаются на финансовой неграмотности людей и крадут деньги с их банковских карт. К сожалению, не редко люди сами перечисляют свои деньги мошенникам. Накануне сотрудники отделения Нацбанка в Башкирии организовали пресс-конференцию с участием регионального МВД, где специалисты банковской сферы и полицейские рассказали о самых распространенных видах мошенничества и о методах борьбы с ними.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ЗВОНИТ

Управляющий отделением Национального банка Башкирии Марат Кашапов подчеркнул, что по данным банка России только в прошлом году в республике выявили более трех тысяч несанкционированных операций с банковскими картами. Сумма ущерба составила 8,3 млн рублей.

- За первое полугодие этого года число таких операций достигло 1300, а сумма превысила 7 млн рублей. Первое место среди всех способов атаки злоумышленников занимает мобильный телефон – 87%. При этом 77% звонивших злоумышленников выступают якобы от имени представителей банка, - рассказывает Марат Кашапов.

По его словам, в 40% случаев клиент банка сам диктует мошенникам защитный смс-код и таким образом дает им доступ к своим счетам. В девяти случаях из 10 жителям Башкирии звонят и предупреждают о том, что их деньги на счетах находятся под угрозой. Чтобы их «защитить», нужно совершить какие-либо действия. Еще один распространенный способ: «служба безопасности» сообщает, что какая-то операция была совершена без ведома владельца счета.

- В 2020 году среди злоумышленников популярностью пользуется схема, по которой они просят перевести деньги на резервный счет, якобы из-за угрозы накоплениям, - отметил управляющий Нацбанка Башкирии. Он также подчеркнул, что службы безопасности ни одного из банков никогда не будут звонить вам сами. Если они увидят что-то подозрительное – карту попросту заблокируют.

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ

Существует еще один распространенный способ кражи персональных данных, с помощью которых злоумышленники воруют деньги с банковских карт. В этом мошенникам помогают поддельные сайты интернет-магазинов и даже банков. Задача преступников – вынудить человека перейти по ссылке на такой сайт и оставить там данные банковской карты. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

Национальный банк Башкирии предупреждает: никому не сообщайте данные своей банковской карты

- Чаще всего люди теряют деньги не из-за кибератак или каких-либо технических новинок. В основном, хищения происходят из-за собственной доверчивости и невнимательности, - отмечает Марат Кашапов.

Чтобы не попасть на удочку мошенников нужно придерживаться простых правил безопасности. Во-первых, не следует никому сообщать пресональную информацию – реквизиты банковской карты, то есть ее номер, имя и фамилия владельца и срок действия, а также код проверки подлинности карты. Последний расположен на оборотной стороне карточки. Ни в коем случае никому нельзя называть ваш ПИН-код!

- В случае, если граждане сами назвали мошенникам свои данные мошенникам, банки не смогут вернуть вам потери. Если вам звонят якобы из банка, или государственного органа, то ваша реакция должна быть такой: уточните фамилию, имя и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Затем, зайдите на официальный сайт этой организации, найдите там номер телефона и позвоните, чтобы уточнить, действительно ли есть такой вопрос, - подчеркнул руководитель Нацбанка Башкирии.

Более того, не нужно перезванивать на тот номер, с которого вам звонили. Даже если он выглядит знакомым и похож на номер вашего банка.

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Данными о борьбе с кибермошенниками поделился первый замначальника главного следственного управления МВД по Башкирии Руслан Файзуллин. Он заявил, что число преступлений в банковской и финансовой сфере продолжает расти – только в этом году полиция расследовала более 10 тысяч таких преступлений.

- Большая их часть, более восьми тысяч преступлений, к сожалению, на сегодняшний день остаются нераскрытыми. В суды направлены около тысячи уголовных дел, - отметил Руслан Файзуллин.

По словам представителя МВД по Башкирии, самый действенный способ борьбы с мошенничеством с банковскими картами – это профилактика. На сегодняшний день оставляет желать лучшего уровень финансовой грамотности населения, культура обращения с банковскими картами и высокий уровень доверчивости.

Свежие данные по кибер и телефонным преступлениям представили в МВД по Башкирии на пресс-конференции в Нацбанке

В свою очередь, замначальника управления уголовного розыска МВД по Башкирии Алексей Солодянкин подчеркнул, что мошенничества с банковскими картами занимают более 20% от всех видов преступлений в республике.

- По итогам ноября 2020 года на территории республики количество мошенничеств увеличилось на 14% и превысило 6,5 тысяч. Из них более 85% совершены с использованием информационных технологий, в том числе почти 2,5 тысячи с использованием телефонной связи и более трех тысяч с использованием интернета, - заявил Солодянкин.

КАЖДОЕ ПЯТОЕ ДЕЛО В СУДЕ

По словам замначальника угрозыска по Башкирии, в этом году количество хищений денег с банковских карт возросло более чем в два раза по сравнению с прошлым.

В МВД по Башкирии также отмечают, что если вы стали жертвами кибер-мошенников, то необходимо заявить о преступлении в полицию. Написать заявление можно в ближайшем отделении.

Что касается непосредственно краж денег с банковских карт у жителей Башкирии, то в этом году стражи порядка зарегистрировали 4,5 тысячи таких случаев.

- Окончили мы с направлением в суд более 500 уголовных дел. Удельный вес дел, направленных в суд, составил около 20 процентов. Сложность раскрытия этих преступлений заключается в том, что основная их часть совершается дистанционно. Потенциальные обвиняемые находятся в различных регионах. С помощью банков мы стараемся выяснить, на какие счета переводились похищенные деньги и с помощью установки владельцев сотовых телефонов. Дистанционное совершение преступлений составляет основную сложность, но все они раскрываемы, - подытожил замначальника главного следственного управления МВД по Башкирии.