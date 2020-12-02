«Изъясняться на 18 языках мира? Легко!»: сурдопереводчик из Уфы о тайнах своей профессии

Артем с детства наблюдал, как его глухонемая бабушка общается на языке жестов

Наверное, у всех сурдопереводчик ассоциируется только с выпуском новостей, где в нижнем уголке телевизора диктор переводит сказанное на язык жестов, а в обычной жизни, кажется, знание языка жестов мало кому может пригодится.

28-летний уфимец Артем Ермоленко так не считает – он вырос в семье глухонемых, и, хотя сам обладает и отменным слухом, и звучным голосом, не только с легкостью может изъясняться на языке жестов на 18 (!) языках мира, но и старается помочь научиться коммуницировать с окружающим миром тем, кто в этом действительно нуждается. Как выяснилось, таких людей очень много вокруг нас, но часто мы просто их просто не замечаем.

ВЫУЧИЛ ЯЗЫК ЖЕСТОВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

- Моя бабушка была глухонемой, поэтому с самого детства я знал, что бывают такие люди, которые не слышат и не говорят, но прекрасно нас понимают, потому что умеют читать по губам и объясняются жестами. Бабушка работала на заводе, у них там был целый цех, где работали только глухонемые. Я часто приходил к ней в гости на работу, наблюдал как смешно они общались с коллегами, как эмоционально ругались, лихорадочно что-то показывая друг другу на пальцах. У них там работала женщина-сурдопереводчик, которая помогала им общаться с остальными заводчанами. Однажды она подошла ко мне и сказала: «Когда вырастешь, ты тоже можешь стать сурдопереводчиком, опыт, считай, с самого детства». Тогда я впервые задумался об этом, - рассказывает Артем.

Иногда жест может означать отдельную букву, иногда - слово, а иногда и целое предложение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS:

Тем же вечером пятилетний мальчик попросил бабушку научить и его языку жестов – та с удовольствием согласилась. Артем оказался способным учеником, и уже через три месяца мог спокойно разговаривать на языке жестов абсолютно на любую тему!

- Она давала мне предмет, а потом показывала, как правильно показать его название на пальцах. Мы часто гуляли, и через жесты я пытался показать все то, что меня окружает. Мы вместе смотрели фильмы без звука, и я учился читать по губам, - вспоминает уфимец.

Бабушка познакомила внука и с азбукой для глухонемых. Так Артем узнал, что один жест может означать как одну букву, так целое слово или даже предложение.

- Самое тяжелое – это запомнить алфавит, потому что буквы очень сложные, иногда с непривычки можно вообще что-то совсем другое показать, часто курьезы были. Например, я хотел показать какую-то букву, а вместо нее называл совсем другое слово. Также подводила скорость. Глухонемые общаются очень быстро, кроме того, они легко читают по губам. Поэтому неподготовленному человеку тяжело одновременно следить и за движением пальцев, и за тем, что проговаривают губы, - объясняет Артем. - Плюс язык жестов всегда медленнее, чем если проговаривать это все вслух. Чтобы не было запозданий, нужно просто виртуозно владеть собственными пальцами, иногда это трудно. Вслух можно произнести около 50 слов, а то и гораздо больше, на языке жестов даже профессионал может произнести максимум 13-15 слов.

УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ

После окончания школы Артем решил отучиться на сурдопереводчика, но тогда в Уфе получить такую специальность было невозможно, поэтому сначала парень получил педагогическое образование, а потом увлекся юриспруденцией и банковским делом. Впрочем, о своей мечте не забывал – продолжал практиковаться, и даже решил выучить другие иностранные языки именно на языке жестов. Начал с английского, а потом увлекся и выучил 18 языков: английский, немецкий, французский, украинский, удмуртский, башкирский, татарский, шведский, финский, польский, хорватский и другие.

- Иностранные языки я начал учить самостоятельно, потому что мне самому стало интересно – сильно ли они на языке жестов отличаются от русского. Начал я с английского языка, у него самый легкий алфавит – похож даже чем-то на русский. Да и вообще оказалось, что большинство иностранных языков на языке жестов очень похожи на русский. Кроме финского. Финский язык будет потруднее, потому что у них нет будущего или прошлого времени в языке. Они разговаривают только в настоящем времени. Башкирский и татарский и вовсе различаются только одной буквой. Кстати, русский язык тоже имеет два варианта – язык-азбука и именно жестовый вариант. Не все глухонемые знают азбуку, я уже говорил, что она очень сложная, - говорит Артем.

При этом сурдопереводчик подчеркивает, что знание языка жестов совершенно не означает, что вслух ты также свободно говорить на иностранном языке. Ведь очень важное значение имеет именно произношение, которое для языка жестов совершенно не играет никакой роли. То есть если хорошо владеть языком жестов, никто, скорее всего, даже не сможет определить, что вы не настоящий носитель языка.

Выучить новый язык на языке жестов иногда легче, чем обычным способом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ НАУЧИТЬСЯ ОБЩАТЬСЯ С ВНЕШНИМ МИРОМ

Артем признается, что несколько лет назад мечтал о карьере сурдопереводчика на телевидении - и даже хотел получить визу в Канаду, чтобы попробоваться на роль сурдопереводчика на местный новостной канал.

- На сайте нашел открытую вакансию, хотел попробовать свои силы, но не получилось. Потом думал работать на наших федеральных каналах, но так вышло, что затянули другие дела и увлечения. Я решил, что все-таки больше хочу заниматься юриспруденцией, потому что юристы, к сожалению, больше востребованы в Уфе, чем сурдопереводчики. Но сурдоперевод я не забросил, а занимался им в качестве хобби, подработки. Все-таки то очень тяжелая в эмоциональном плане работа – многое приходится пропускать через себя, - признается мужчина.

Так Артем сначала подрабатывал сурдопереводчиком в детских лагерях и санаториях, куда приезжали глухонемые дети. Также он разместил свою анкету на различных сайтах, и часто поступали просьбы от родителей позаниматься с их детьми.

- Не все рождаются глухонемыми, некоторые теряют слух после какой-то серьезной болезни. Детям и подросткам это тяжело перенести, осознать, поэтому я занимался с ними, учил языку жестов, учил взаимодействовать с внешним миром. Как элементарно прийти в магазин и объяснить продавцу, что именно ты ищешь и хочешь купить. Вместе мы занимались и по школьной программе. Для многих детей я стал и другом, и психологом, и наставником, - говорит Артем. – Еще был случай, как я ехал в такси и познакомился с глухим водителем. Он потерял слух совсем недавно, после осложнений менингита, и очень переживал из-за случившегося. Чувствовал свою неполноценность, потому что не мог нормально общаться с людьми, в любой компании был не в своей тарелке. Я вызвался научить его языку жестов – мы занимались несколько раз в неделю, и уже через полгода он вполне сносно мог изъясняться с окружающими.

Парень часто работал в лагерях и санаториях с детьми с нарушением слуха

РОДИТЬСЯ ГЛУХОНЕМЫМ - ВОВСЕ НЕ ТРАГЕДИЯ

Сейчас, в основном, к Артему обращаются бизнесмены, у которых деловые партнеры – глухонемые, поэтому при обговаривании деталей и заключении контрактов требуется помощь сурдопереводчиков.

- Поскольку я хорошо подкован в юридических и банковских вопросах, мне проще объяснять и оперировать терминами. Кроме того, ко мне за помощью обращаются пожилые глухонемые люди, которым нужна помощь при оформлении различных льгот и пенсий. Вместе мы ходим по МФЦ и пенсионным фондам, где я помогаю им общаться с работниками этих организаций. В среднем, час моей работы стоит от 250 рублей (и выше, но это все обговаривается индивидуально), но иногда я могу помочь человеку просто так, - говорит Артем.

Мужчина признается, что потерять слух или родиться глухонемым – это не трагедия, с этим можно жить полноценной жизнью. Важно, чтобы окружающие люди были терпимее, не издевались над чужими недостатками, а помогли глухонемым людям в их общении со внешним миром.