«Это не приговор!»: врачи уфимского ковид-госпиталя вернули к жизни пациентку со 100% поражением легких

На аппарате ИВЛ женщина пробыла около месяца Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящее чудо сотворили врачи больницы скорой медицинской помощи в Уфе: они спасли пациентку с коронавирусом и стопроцентным (!) поражением легких. Серьезное ожирение, сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания, уже немолодой возраст – казалось, шансов нет. Но благодаря усилиям врачей и собственной вере в выздоровление, уфимка выкарабкалась и даже уже вернулась домой к близким.

О чудесной истории спасения пациентки «КП-Уфа» рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии БСМП Рустем Габидуллин.

ДАЖЕ СТОПРОЦЕНТНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ – НЕ ПРИГОВОР

Уфимке Галине (имя изменено в целях сохранения личных данных пациента – Ред.) чуть больше 60, у женщины множество серьезных сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, ожирение, а ее вес на момент поступления в больницу составлял больше 100 килограммов. А тут еще и коронавирус.

- Пациентка поступила к нам уже в тяжелом состоянии, легкие были полностью поражены, женщина задыхалась. Поэтому через несколько часов мы приняли решение перевести ее в отделение реанимации и подключить к аппарату ИВЛ. Казалось бы, у пациентки не было никаких шансов, но ее оптимизм, любовь к жизни оказались сильнее коронавируса, - вспоминает доктор. – Поэтому важно знать, что даже со стопроцентным поражением легких люди выживают. Да, это довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека. Но это не приговор.

Почти месяц Галина пробыла на аппарате искусственной вентиляции легких. Когда врач подходил, чтобы оценить состояние пациентки, женщина показывала ему жестами, что она в порядке, что она старается.

- В разных ситуациях, при разных стадиях заболевания нахождение на ИВЛ может отличаться. При необходимости мы вводим пациента в искусственную кому, а, когда это возможно, наоборот стараемся выводить его из глубокой седации, чтобы он дышал вместе с аппаратом. Кроме того, с ним даже на ИВЛ занимаются врачи лечебной физкультуры, проводят гимнастику, в том числе и дыхательную, чтобы после отключения от аппарата пациент как можно скорее смог восстановиться, - отмечает Рустем Габидуллин.

Врач-реаниматолог Рустем Габидуллин говорит, что чудесных случаев исцеления даже тяжелых пациентов в практике ковид-госпиталей достаточно

В итоге, проведя месяц на ИВЛ, состояние Галины значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата и перевести в терапевтическое отделение, где женщина восстанавливалась – училась заново есть, присаживаться, возвращаясь к привычной жизни. А через две недели обследование показало, что легкие уфимки значительно восстановились, и можно выписываться!

- Когда пациентка выписывалась, она со слезами благодарила всех медиков, а персонал больницы ей аплодировал. Сейчас женщина находится дома, вместе со своей семьей, - говорит доктор.

ОЧЕНЬ ВАЖЕН ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ ПАЦИЕНТА

По словам врача-реаниматолога, такие случаи чудесного исцеления в ковид-больницах совсем не редкость. Даже самых тяжелых врачи буквально возвращали к жизни – отключали от ИВЛ, учили дышать и жить самостоятельно, заново, после чего переводили в обычную палату, а потом и выписывали. Врачи подчеркивают: многое в прогнозе зависит от самого пациента.

- Очень важен позитивный настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы активизируются, и организм сам начинает активно бороться с болезнью. Если человек сдался, врачу уже тяжелее помогать пациенту, - подчеркивает Рустем Габидуллин.