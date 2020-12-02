Какой будет погода на Новый год 2021 в Башкирии Фото: Рустем АХУНОВ

На новый год 2021 в Башкирии ожидается теплая и снежная погода.

Новый год остается самым семейным и долгожданным праздником несмотря на эпидемию коронавируса. Власти Башкирии, судя по всему, из-за коронавируса до минимума сократят количество праздничных мероприятий в закрытых помещениях и предложат горожанам отдохнуть на свежем воздухе. К слову, ранее КП-Уфа уже публиковала список ледовых городков и катков столицы.

ПОГОДА НА НОВЫЙ ГОД 2021 В БАШКИРИИ

В условиях отмененных корпоративов жителей Башкирии, желающих весело провести праздник, заинтересовало, какая будет погода на Новый год 2021 в Башкирии. Сразу обрадуем наших читателей – все будет намного приятнее, чем в прошлом году, когда в новогоднюю ночь столицу сковал снегопад.

Согласно долгосрочному прогнозу, в ночь с 31 декабря на 1 января в Башкирии ожидается теплая погода с небольшим количеством осадков. То, что нужно для праздничного настроения. Температура воздуха ночью и днем застынет на отметке в -9 градусов. Ветер прогнозируется южный, до 6 метров в секунду.