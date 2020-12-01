Смертельные ДТП и секс-шантаж: самые громкие ЧП в Башкирии за прошедшую неделю

Машину доставали из реки краном. Фото: соцсети

Минувшая неделя выдалась в Башкирии неспокойной: смертельные авария, кровавые убийства и откровенные вымогательства. Напомним о самых запоминающихся событиях, которые запомнились жителям региона.

В БАШКИРИИ АВТОМОБИЛЬ УПАЛ С МОСТА В РЕКУ

Жуткое ДТП произошло в ночь на 25 ноября в Ермекеевском районе Башкирии. Там в двух километрах от села Тарказы отечественная «девятка» потеряла управление и вылетела с моста прямо в полузамерзшую реку.

- Водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на отбойник моста через реку Ик с последующим съездом и опрокидыванием в реку, - рассказал собственный источник «КП-Уфа».

В салоне автомобиля находились четверо молодых людей, причем у 25-летнего парня, который находился за рулем, не было водительского удостоверения. Трое из них погибли, потому что не смогли выбрать из искореженного салона и захлебнулись в ледяной воде, еще один смог выбраться – его обнаружили спасатели и передали медикам. После оказания медицинской помощи, парня отпустили домой.

Как стало известно «Комсомолке», погибший водитель – 25-летний житель села Тарказы Булат К. в машине был со своим двоюродным братом – 23-летним жителем села Новошахово Радисом К. Именно последнему удалось выплыть и выжить. Откуда и куда компания направлялась в тот вечер, были ли молодые люди пьяны, - сейчас выясняется.

НЕАДЕКВАТНЫЙ УФИМЕЦ ДО СМЕРТИ ЗАБИЛ СВОЮ МАТЬ

В ночь на 23 февраля житель микрорайона Черниковка жестоко расправился со своей престарелой матерью. Как рассказали в следственном комитете республики, 47-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, набросился на пожилую женщину и несколько раз ударил ее газовым ключом по голове. От полученных травм несчастная скончалась на месте, вот только уфимец не только не вызвал скорую и полицию, а еще двое суток провел рядом с телом убитой матери. Окровавленное тело убитой обнаружил ее племянник, зашедший в гости – он-то и вызвал стражей порядка. Неадекватного мужчину отправили в психиатрическую клинику, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ СТАЛ ЖЕРТВОЙ СЕКС-ШАНТАЖА

25-летний житель Белорецкого района Башкирии стал жертвой секс-шантажа. Девушка, с которой он познакомился в интернете, угрожает слить его интимные фотографии в сеть, если он не заплатит ей крупную сумму денег.

Как рассказали в региональном МВД, мошенница познакомилась с доверчивым парнем в социальных сетях, а вскоре предложила продолжить общение уже более в интимном формате в видеочате. Вот только через несколько дней новая знакомая стала требовать с белоречанина 10 тысяч рублей – в противном случае она обещала обнародовать пикантные материалы с ним в главной роли. Сейчас отдел дознания МВД возбудил уголовное дело о вымогательстве и объявил подозреваемую в розыск.