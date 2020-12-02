Коронавирус в Башкирии на 2 декабря 2020 года: новый антирекорд по заболевшим и обновленный указ о режиме повышенной безопасности

Новый ковид-госпиталь значительно увеличит свободный коечный фонд в республике Фото: Андрей АБРАМОВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в республике. Так, по последним оперативным данным, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован очередной рекорд по числу новых заболевших – за сутки вирус выявили у 142 человек. Общее число инфицированных в регионе выросло до 14406, из которых 1772 человека находятся на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой ковида. Еще 542 госпитализированы, состояние 40 пациентов врачи оценивают как тяжелое, поэтому больные переведены в отделение реанимации. Еще 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от осложнений ковида скончался еще один человек. Им оказался 52-летний уфимец, страдающий такими серьезными сопутствующими заболеваниями как атеросклероз аорты, гипертоническая болезнь и дистрофия паренхиматозных органов. Таким образом, общее число умерших составляет 83 человека. Что касается выздоровевших, за прошлые сутки отрицательный анализ на ковид получили 87 человек, а всего с начала эпидемии вылечились 12009 жителей республики, что составляет 87 процентов от общего числа ковид-пациентов.

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Также накануне глава Башкирии Радий Хабиров обновил свой указ о режиме повышенной готовности. Согласно поправкам, режим обязательной самоизоляции для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также людей старше 65 лет продлен до 31 декабря 2020 года включительно. Стражам порядка поручено «усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима и обязательной самоизоляции» пожилых граждан.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО КОВИД-ГОСПИТАЛЯ В СТЕРЛИТАМАКЕ

В Стерлитамаке, наконец, завершилось строительство нового клинико-диагностического центра для ковидных пациентов. В настоящий момент на площадке остались только рабочие, которые будут помогать врачам и медработникам в пусконаладочных работах.

Напомним, новый ковид-госпиталь начали строить 10 октября, и завершили строительство за 50 дней. Госпиталь оборудован на 74 палаты-бокса, 60 из которых предназначены для круглосуточного пребывания и 14 – для реанимации. При режиме ЧС больница сможет вместить до 350 коек со 100% подключением кислорода. Напомним, что власти республики возлагали большие надежды на новый госпиталь, поскольку он поможет разгрузить другие больницы и значительно увеличит коечный фонд.