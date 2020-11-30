Малыша не сразу отдают матери: будущим мамам из Башкирии рассказали об особенностях родов во время эпидемии коронавируса

Женщине возвращают малыша только после того, как она получит отрицательный анализ на ковид Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемия коронавируса в Башкирии пока не сдает своих позиций. В особо уязвимом положении оказываются не только пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, но и беременные женщины, ведь из-за ослабленного иммунитета организм становится наиболее восприимчив к инфекциям, а значит, есть риск здоровью не только матери, но и будущему ребенку.

Передается ли коронавирус внутриутробно, как и где проходят роды, если будущая мама заразилась ковидом, можно ли после родов кормить ребенка грудью – разбиралась «Комсомолка».

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ – В ГРУППЕ РИСКА КОВИДА

Итак, если у вас высокая температура, кашель, одышка, все понятно – необходимо вызвать врача на дом. А куда обратиться беременной женщине, если она подозревает, что заразилась коронавирусом, но у нее нет ярко-выраженных симптомов ОРВИ, а только легкое недомогание. Идти самостоятельно в больницу или вызвать врача на дом?

- Если у беременной женщины нет температуры, кашля, одышки и других прямых симптомов, вызвать врача на дом вряд ли получится. Врач приходит на вызов, если есть яркая симптоматика, явные проблемы с дыханием. Если беременная женщина чувствует недомогание, ей стоит обратиться к своему врачу в женской консультации, у которого наблюдается с беременностью. Если будет необходимо, врач уже выпишет направление в больницу, - объясняет пресс-секретарь регионального Минздрава Софья Алешина.

Как часто нужно сдавать анализ на коронавирус во время беременности?

- На последнем месяце беременности, начиная с 30-32 недели, тест на ковид сдается каждую неделю. Если у женщины начнутся преждевременные роды, результаты анализов у нее всегда должны быть на руках. Анализы ПЦР сдаются в женской консультации, где стоит на учете беременная женщина, в отдельных случаях врач может направить пациентку в поликлинику для сдачи мазка.

Рожениц с ковидом госпитализируют в обсервационное отделение, где они остаются и после родов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Повышен ли у беременных женщин риск развития тяжелых осложнений при коронавирусе?

- Да, беременные женщины также относятся к группе риска в связи с особенностями иммунной системы, изменениями кровотока, связанного с растущим плодом и плацентой, снижением иммунитета, связанного с беременностью, - отвечает Дина Абсалямова, заведующая родильным отделением ГКБ Демского района, которая с марта принимает роды и лечит беременных с ковидом.

Какие хронические заболевания у беременных женщин относят их к группе риска?

- Как и у всех - гипертоническая болезнь, сахарный диабет, заболевания печени и почек, системные заболевания по типу васкулитов, - перечисляет доктор.

Зависит ли от триместра, как будет протекать ковид у беременной женщины?

- Нет, не зависит. Как будет протекать заболевание, зависит только от самого организма, как он будет реагировать на ковид, и инфицирующей дозы, - отмечает Дина Абсалямова.

КОРОНАВИРУС НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ РЕБЕНКУ ВНУТРИУТРОБНО

Что же делать беременной женщине, если коронавирус выявился у нее перед самыми родами? Как и где проходят роды?

- Роженица с подтвержденной коронавирусной инфекцией направляется в Демский роддом, который с марта как раз занимается женщинами с ковидом. Роды принимаются в отдельной обсервационной палате, при этом весь медперсонал обязательно находится в СИЗах. По нормативам, разработанным Минздравом РФ, после рождения ребенку не дают контактировать с матерью, а сразу же забирают в отделение для новорожденных, где у него также сразу же берется мазок на коронавирус.

После родов малыша забирают в отделение для новорожденных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После родов женщина также остается в обсервационном отделении, где ей оказывается весь необходимый уход. Через 2-3 дня берется повторный анализ на ковид, и если анализы отрицательные, то мать вместе с малышом либо готовят к выписке, либо переводят в обычное отделение, - объясняет представитель Минздрава Башкирии Софья Алешина.

Можно ли кормить ребенка грудью при коронавирусе?

- До тех пор, пока у женщины не будет отрицательного анализа на ковид, кормить грудью ребенка запрещается. После полного выздоровления грудное вскармливание приветствуется и практикуется, - отмечают медики.

Есть ли в Башкирии зарегистрированные случаи передачи вируса от матери к ребенку?

- Таких случаев не зарегистрировано, внутриутробно вирус от матери к ребенку не передается. Основной способ заражения – это воздушно-капельный путь, но за счет того, что малыша сразу забирают, он не успевает заразиться, - объясняет заведующая родильным отделением ГКБ Демского района Дина Абсалямова.

Случаев передачи вируса от матери к ребенку в Башкирии не зарегистрировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ответил еще на один важный вопрос – если женщина во время беременности переболела коронавирусом, будет ли у ее ребенка устойчивый иммунитет к вирусу? Оказалось, что четкого ответа на этот вопрос у российских медиков пока нет.

- Из той информации, которая у нас есть и которой мы располагаем в настоящий момент – нет четких критериев, что антитела матери передаются ребенку, - сказал Максим Забелин, уточнив, что эпидемия ковида в стране длится чуть больше 6 месяцев – и это недостаточный срок получения для точных клинических данных.

Сколько случаев родов у женщин с ковидом было зарегистрировано за время эпидемии в Башкирии?

- Общее количество родоразрешений (родов - Ред.)за весь период пандемии составляет 418 случаев, - уточняет специалист.